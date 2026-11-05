Песков счел абсурдными заявления о причастности России к кибератакам в Европе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления о том, что Россия причастна к кибератакам на холодильные системы в нескольких странах Европы. По мнению господина Пескова, подобные обвинения «не имеют под собой никакой аргументации, никаких доказательств».
«Это абсурдные заявления... Такие голословные обвинения нашей страны в причастности ко всему, собственно, это, к сожалению, приобретает характер устойчивой тенденции в европейских странах. Еще раз настаиваю на том, что это абсолютно абсурдное обвинение»,— сказал господин Песков на брифинге.
Атаки на установленные в супермаркетах холодильники начались с Франции. 11-12 октября хакеры удаленно изменили настройки охлаждающих установок примерно в 700 супермаркетах страны. В ночь на 2 ноября в десятках супермаркетов Германии, Швеции, Бельгии и Финляндии был зафиксирован резкий рост температуры в холодильниках и морозильниках. 3 ноября об аналогичной проблеме сообщили в Италии. Politico писало, что в кибератаках подозревают Россию.