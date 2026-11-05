Песков счел абсурдными заявления о причастности России к кибератакам в Европе

«Это абсурдные заявления... Такие голословные обвинения нашей страны в причастности ко всему, собственно, это, к сожалению, приобретает характер устойчивой тенденции в европейских странах. Еще раз настаиваю на том, что это абсолютно абсурдное обвинение»,— сказал господин Песков на брифинге.