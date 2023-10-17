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Коммерсантъ FM
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Песков: сообщения о поставках оружия из КНДР в Россию не имеют доказательств

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация британской разведки о начале поставок вооружений из Северной Кореи в РФ не основана на доказательствах.

«Это давно (сообщается.— "Ъ"). Это не только британская разведка, это и американская разведка. Они все всё время это сообщают, никаких не предоставляют доказательств»,— ответил господин Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Пресс-секретарь напомнил, что по итогам переговоров президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на космодроме Восточный стороны договорились развивать отношения во всех областях. Господин Песков подчеркнул, что это является суверенным правом России, и «мы не думаем, что кто-то имеет право в это вмешиваться».

Вчера, 16 октября, британский Королевский институт оборонных исследований (RUSI) на основе спутниковых снимков заявил, что Северная Корея начала «масштабные поставки боеприпасов» в Россию. В докладе говорилось, что в августе и сентябре между базой Тихоокеанского флота Фокино в Приморском крае и северокорейским портом Расон начали курсировать два сухогруза с контейнерами. При этом в RUSI отмечали, что установить содержание контейнеров на основе снимков невозможно.

В сентябре президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, выступая на 78-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что возможные поставки вооружения из КНДР в обмен на российские военные технологии — прямая провокация. Заявления прозвучали на фоне визита Ким Чен Ына на Дальний Восток. В ходе визита он провел переговоры с Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу. По данным The New York Times, Северная Корея заинтересована в поставках российских передовых технологий для спутников и атомных подводных лодок. Россия, как писала газета, хочет получить артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты.

Подробнее об отношениях КНДР и России — в материале «Москва и Пхеньян далеко зашли».

Эрдни Кагалтынов

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