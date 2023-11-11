Маск призвал Зеленского к переговорам с Путиным

Один из богатейших людей мира Илон Маск считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно согласиться на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он сказал об этом в подкасте ученого и блогера Лекса Фридмана.

Господин Маск положительно ответил на вопрос, нужно ли господину Зеленскому провести прямые переговоры с господином Путиным. «Я ему советую не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах. Не нужно этого делать, независимо от того, будет ли он вести диалог с Путиным или нет»,— добавил предприниматель.

Илон Маск осенью 2022 года предложил мирный план, содержащий пункты о признании Крыма регионом России, нейтральном статусе Украины и проведении под эгидой ООН повторных референдумов в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях. Киев раскритиковал предложения миллиардера. В октябре 2023 года господин Маск выступил против финансирования Украины в ущерб потребностям США.

Российско-украинские переговоры были приостановлены в мае 2022 года. В сентябре того же года РФ присоединила Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Киев в связи с этим отказался вести переговоры с Москвой, пока президентом России остается Владимир Путин. Российские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам, Украина от этого отказывается.

О перспективах переговоров — в материале «Ъ» «Военно-избирательная кампания».

Леонид Уварчев