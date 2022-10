Маск вместо Минска

На фоне эскалации конфликта на Украине в спор о путях урегулирования включился всемирно известный предприниматель Илон Маск. Выдвинутый основателем компании Tesla мирный план, содержащий пункты о признании Крыма регионом России, нейтральном статусе Украины и проведении под эгидой ООН повторных референдумов в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях, вызвал бурю откликов. После заявления о том, что он считает военную победу Киева маловероятной, Илон Маск, ранее вызвавший в РФ резкую критику за планы покончить с зависимостью астронавтов США от российских «Союзов», в одночасье стал для Москвы самым любимым американцем. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал его «достойным внеочередного офицерского звания», а в Госдуме заговорили о том, что Америке нужен именно такой президент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран План Илона Маска (на фото) по урегулированию украинского кризиса вызвал горячее одобрение в Москве, негативное отношение на Западе и полное отторжение на Украине

Размещенное в понедельник в Twitter заявление американского миллиардера Илона Маска, выдвинувшего собственный план урегулирования на Украине, взорвало информационное пространство. Имеющий более 100 млн подписчиков в Twitter бизнесмен обнародовал план, озаглавленный «Мир Украины и России» (Ukraine-Russia Peace).

План Маска состоит из четырех пунктов: проведение под наблюдением ООН повторных референдумов в четырех украинских регионах, вошедших в состав РФ, признание Крыма частью России, обеспечение гарантий его снабжения водой и закрепление нейтрального статуса Украины.

Предлагая повторный референдум, Илон Маск сделал оговорку, что «Россия должна будет уйти, если того захочет народ». А в предложении по статусу Крыма он напомнил, что «Крым был российским с 1783 года, до ошибки Хрущева». «Воля людей, живущих в Донбассе и Крыму, должна определять то, кому они принадлежат — России или Украине: Да/Нет»,— написал Илон Маск, призвав своих подписчиков голосовать и неожиданно запустив неформальный глобальный референдум по вопросам войны и мира на Украине.

Начавшееся в интернете голосование шло волнообразно: в первые часы 53% подписчиков Илона Маска поддержали его план, однако потом резко выросло число противников переговоров.

Первым на предложение Илона Маска отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который в пику американскому бизнесмену запустил свой опрос. Он предложил пользователям ответить, какой Маск им больше нравится: «тот, который поддерживает Украину или Россию».

«Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что массовая эскалация войны приведет к великому ущербу для Украины и, возможно, для мира»,— парировал Илон Маск выпад Владимира Зеленского. Он указал на то, что в случае «тотальной войны» и проведения мобилизации в России победа Украины будет «маловероятной». «Попытка вернуть Крым приведет к многочисленным смертям, возможен риск ядерной войны. Это будет ужасно для Украины и мира»,— предупредил Илон Маск.

На этом фоне к информационной атаке на американского предпринимателя вместе с армией хейтеров подключилась команда Владимира Зеленского. Так, советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что у Киева есть «мирный план получше». Как следует из его заявления, Украина намерена военным путем продолжать освобождать территории, которые считает своими, включая Крым, добиваться демилитаризации и денуклеаризации России, а также создания международного трибунала над военными преступниками, которые, как считает господин Подоляк, находятся вовсе не на Украине, а в России.

Однако самое резкое высказывание позволил себе бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, ранее назвавший канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» и не раз шокировавший немецких политиков своими высказываниями. На сей раз от господина Мельника досталось Илону Маску.

Обматерив американского бизнесмена-миротворца, украинский дипломат написал в Twitter: «Единственное последствие мирного плана Маска состоит в том, что теперь ни один украинец никогда не купит гребаную Теслу-хлам. Так что удачи». Тем временем в украинских соцсетях злословили, что Илон Макс готовится выпустить новую Tesla «серии Z».

Первым из европейских лидеров в поддержку Украины высказался президент Литвы Гитанас Науседа, постаравшийся не сбиваться на хамство, но при этом указать на неуместную, по его мнению, инициативу американского бизнесмена. «Дорогой Илон Маск, когда кто-то пытается украсть колеса вашей Tesla, это не делает его законным обладателем автомобиля или самих колес. Без обид»,— написал в Twitter господин Науседа, впрочем, имеющий 113,9 тыс. подписчиков. В итоге осталось неясным, насколько мнение президента Литвы, население которой почти в 40 раз меньше числа подписчиков Илона Маска, могло его задеть или обидеть.

В свою очередь, мировые СМИ продемонстрировали значительный разброс оценок.

Так, газета The Washington Post написала, что Илон Маск «вызвал хаос» и бурю в интернете, однако на самом деле у него «нет формулы завершения конфликта на Украине». В свою очередь, The Wall Street Journal указала на то, что ранее оказывавший активную помощь Киеву Илон Маск теперь утратил «статус героя на Украине», но получил «благосклонные кивки» в Москве. Британская газета The Telegraph назвала мирный план американского бизнесмена «спорным».

Официальную российскую реакцию сформулировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. «Сам по себе факт весьма позитивный, что такие люди пытаются задуматься логически, что нужно сделать, чтобы перейти в мирное русло»,— заявил он во вторник. «Мы, конечно, заметили, что эта инициатива Маска не дала спать многим в Европе, многим на Украине, в Польше, прибалтийских республиках»,— добавил он. «С другой стороны, все эти размышления даже всех тех, кто находит в себе мудрость об этом задумываться, разбиваются о такие решения, как сегодняшнее решение Зеленского о невозможности каких-либо переговоров с президентом Путиным»,— заметил Дмитрий Песков, тем самым напомнив, что к обсуждению мирных предложений не готов Киев, а не Москва.

На этом фоне многочисленные отклики российских политиков, депутатов, чиновников и экспертов, при всей их общей благосклонности к предложению американского бизнесмена, значительно отличались по стилистике, став своего рода аналогом импровизированного сочинения на свободную тему: «Илон Маск и украинское урегулирование».

«Илон Маск рвет шаблоны политики Байдена (президента США Джо Байдена.— “Ъ”) на Украине. Индикатор настроений на поиск путей завершения украинского конфликта показателен. Ни простые американцы, ни тем более европейцы, которые страдают больше всего из-за вассальной евроатлантической солидарности Брюсселя, не готовы сильно жертвовать ради прогнившего киевского режима»,— поддержал Илона Маска, увидев в нем борца с западным истеблишментом, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предпочел на сей раз не клеймить Запад, а взять ноту доброй иронии. «Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас. Следующий пост выдаст что-то типа "Ukraine is an artificial state" (Украина — это искусственное государство.— “Ъ”)»,— написал господин Медведев в своем Telegram-канале.

«Такие, как Маск, должны становиться президентами США, а не такие, как Байден, который стал позором американского народа, превратив страну в международного тирана и убийцу. Уверен, что с такими, как Маск, можно выстраивать нормальные, прагматичные, взаимовыгодные отношения, направленные на сохранение и развитие всего мира»,— заявил «РИА Новости» депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Наконец, на мирный план Илона Маска отреагировал и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который на протяжении многих лет вел активную полемику с американским бизнесменом, реализующим смелые космические проекты. «Совершенно очевидно, что идея бомбить ядерными зарядами Марс выглядит чудовищно с точки зрения гуманных соображений. Кто ему дал право уничтожать планету?» — заявил несколько лет назад в эфире российского телевидения господин Рогозин, говоря о планах американского бизнесмена. Москва также усматривала в проектах Илона Маска стремление покончить с зависимостью астронавтов США от российских космических кораблей «Союз».

Однако на сей раз перед господином Рогозиным предстал непривычный ему Илон Маск, пытающийся устранить почву для ядерного конфликта. Объяснение этой удивительной метаморфозе бывший глава «Роскосмоса» нашел весьма неожиданное. «Маск сделал эти заявления накануне полета его корабля CrewDragon к МКС, в экипаже которого летит космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина. Вот что русская женщина сделала с американцем»,— написал в своем Telegram-канале Дмитрий Рогозин.

