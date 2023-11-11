Макрон считает декабрь решающим для конфликта РФ и Украины и не исключает переговоры

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что следующий месяц будет решающим в конфликте России и Украины. По его мнению, время для переговоров еще не пришло, но президент не исключил, что оно может наступить в будущем.

Господин Макрон высказал свои мысли насчет конфликта в интервью BBC. Некоторые цитаты приведены на сайте британской телевещательной корпорации. Президент Франции опасается, что если России «будет позволено выиграть» в конфликте, то в Европе «появится новая имперская сила». В связи с этим он считает долгом своей страны и других государств поддержать Украину.

По мнению французского лидера, время для переговоров еще не пришло и решение о них должен принять Киев. Вместе с тем он добавил, что может наступить время для «честных и хороших переговоров, для возвращения за стол (переговоров.— "Ъ"), чтобы найти решение с Россией».

Российско-украинские переговоры были приостановлены в мае 2022 года. В сентябре того же года РФ присоединила Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Киев в связи с этим отказался вести переговоры с Москвой, пока президентом России остается Владимир Путин. Российские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам, Украина от этого отказывается. По информации NBC News, США и ЕС начали переговоры с Киевом о возможных переговорах. Как утверждает телеканал, у Украины, скорее всего, есть время до конца года или чуть больше, прежде чем начнутся «более срочные обсуждения».

О ситуации с возможными переговорами — в материале «Ъ» «Военно-избирательная кампания».

Леонид Уварчев