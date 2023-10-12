«Аэрофлот» урегулировал спор с лизингодателем из Ирландии по четырем самолетам

Авиакомпания «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) завершила урегулирование спора с ирландским лизингодателем CDB Aviation по четырем воздушным судам. Суда перешли Страховой компании «НСК», которая выплатила сумму урегулирования за самолеты. Об этом сообщила пресс-служба «Аэрофлота».

«В соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатель прекратил свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО "Аэрофлот"»,— говорится в сообщении.

2 октября стало известно, что «Аэрофлот» завершил урегулирование спора с другим ирландским лизингодателем — SMBC Aviation Capital. «Аэрофлот» получил право на 16 воздушных судов, а также на еще одно судно в управлении у SMBC Aviation Capital.

В сентябре «Аэрофлот» урегулировал отношения с ирландским лизингодателем AerCap по вопросу эксплуатации 18 самолетов и пяти авиационных двигателей.

Как узнал «Ъ», «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и iFly договорились с Минтрансом о получении средств из ФНБ на переоформление 40 самолетов в российскую собственность. По оценкам аналитиков, на страховое урегулирование для такого количества лайнеров потребуется 80–96 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Минтранс готовит самолеты для денег».

Анастасия Ларина