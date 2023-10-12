Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Аэрофлот» урегулировал спор с лизингодателем из Ирландии по четырем самолетам

Авиакомпания «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) завершила урегулирование спора с ирландским лизингодателем CDB Aviation по четырем воздушным судам. Суда перешли Страховой компании «НСК», которая выплатила сумму урегулирования за самолеты. Об этом сообщила пресс-служба «Аэрофлота».

«В соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатель прекратил свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО "Аэрофлот"»,— говорится в сообщении.

2 октября стало известно, что «Аэрофлот» завершил урегулирование спора с другим ирландским лизингодателем — SMBC Aviation Capital. «Аэрофлот» получил право на 16 воздушных судов, а также на еще одно судно в управлении у SMBC Aviation Capital.

В сентябре «Аэрофлот» урегулировал отношения с ирландским лизингодателем AerCap по вопросу эксплуатации 18 самолетов и пяти авиационных двигателей.

Как узнал «Ъ», «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и iFly договорились с Минтрансом о получении средств из ФНБ на переоформление 40 самолетов в российскую собственность. По оценкам аналитиков, на страховое урегулирование для такого количества лайнеров потребуется 80–96 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Минтранс готовит самолеты для денег».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...