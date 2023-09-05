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Коммерсантъ FM
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«Аэрофлот» переоформил в российскую собственность 18 самолетов ирландской AerCap

Авиакомпания «Аэрофлот» урегулировала отношения с ирландским лизингодателем AerCap по вопросу эксплуатации 18 воздушных судов и 5 авиационных двигателей. Об этом сообщила пресс-служба «Аэрофлота». Право собственности на воздушные суда и двигатели перешло в страховую компанию ООО «Страховая компания "НСК"», которая выплатила сумму урегулирования.

«В соответствии с достигнутым соглашением AerCap прекратила свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО "Аэрофлот" и АО "Авиакомпания "Россия". Группа "Аэрофлот" продолжает переговоры об урегулировании имеющихся требований с другими лизингодателями воздушных судов иностранного производства», — сообщила пресс-служба.

По данным «Ъ», кроме «Аэрофлота» выделение средств ФНБ на приобретение самолетов у западных лизингодателей предварительно согласовали с Минтрансом также «Уральские авиалинии» и iFly. В случае с «Уральскими авиалиниями» речь идет о 19 бортах различных собственников, с iFly — о трех Airbus A330 от американской Air Lease Corporation.

Подробнее — в материале «Ъ» «Минтранс готовит самолеты для денег».

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