Лавров: старания ООН по возобновлению зерновой сделки ни к чему не привели

Страны, обвиняющие Россию в продовольственном кризисе, сами спровоцировали его в начале пандемии коронавируса, скупив все продовольствие, утверждает глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, старания ООН для возобновления зерновой сделки не дали результата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Министр поднял эту тему во время посольского круглого стола, посвященного ситуации на Украине. Господин Лавров сказал, что Россию «обвиняют в грядущем глобальном голоде, ставя все в очередной раз с ног на голову». Как он утверждает, страны Запада «стараются замести под ковер очевидные факты, когда в самом начале пандемии COVID-19 США, Европа и Япония напечатали триллионы ничем не обеспеченных денег» и «скупили где только можно продовольствие».

Глава российского МИДа рассказал, что попытки генсека ООН Антониу Гутерриша вернуться к выполнению зерновой сделки «ничего не приносят». Сергей Лавров считает, что это «показывает нежелание Запада делать хоть что-либо для развивающихся стран, если это связано с Россией», а также демонстрирует беспомощность ООН.

«Мы видим старания господина Гутерриша, генерального секретаря ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию) госпожи Гринспен, но эти старания ничего не приносят, потому что Запад, упрямо глядя вам в глаза, в данном случае в глаза сотрудникам Секретариата ООН, заявляет, что никаких санкций против продовольствия и удобрений из России не введено»,— сказал господин Лавров (цитата по ТАСС).

Россия с 18 июля вышла из зерновой сделки, заявив о невыполнении своих условий. В сентябре генсек ООН направил Сергею Лаврову письмо с предложениями о возобновлении сделки. Глава МИД РФ раскритиковал инициативу ООН. Всемирная организация уверяет, что заинтересована в возобновлении экспорта зерна и удобрений из РФ.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Из зернового импорта ЕС вычитают Украину».

Лаура Кеффер