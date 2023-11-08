Лавров: старания ООН по возобновлению зерновой сделки ни к чему не привели
Страны, обвиняющие Россию в продовольственном кризисе, сами спровоцировали его в начале пандемии коронавируса, скупив все продовольствие, утверждает глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, старания ООН для возобновления зерновой сделки не дали результата.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Министр поднял эту тему во время посольского круглого стола, посвященного ситуации на Украине. Господин Лавров сказал, что Россию «обвиняют в грядущем глобальном голоде, ставя все в очередной раз с ног на голову». Как он утверждает, страны Запада «стараются замести под ковер очевидные факты, когда в самом начале пандемии COVID-19 США, Европа и Япония напечатали триллионы ничем не обеспеченных денег» и «скупили где только можно продовольствие».
Глава российского МИДа рассказал, что попытки генсека ООН Антониу Гутерриша вернуться к выполнению зерновой сделки «ничего не приносят». Сергей Лавров считает, что это «показывает нежелание Запада делать хоть что-либо для развивающихся стран, если это связано с Россией», а также демонстрирует беспомощность ООН.
«Мы видим старания господина Гутерриша, генерального секретаря ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию) госпожи Гринспен, но эти старания ничего не приносят, потому что Запад, упрямо глядя вам в глаза, в данном случае в глаза сотрудникам Секретариата ООН, заявляет, что никаких санкций против продовольствия и удобрений из России не введено»,— сказал господин Лавров (цитата по ТАСС).
Россия с 18 июля вышла из зерновой сделки, заявив о невыполнении своих условий. В сентябре генсек ООН направил Сергею Лаврову письмо с предложениями о возобновлении сделки. Глава МИД РФ раскритиковал инициативу ООН. Всемирная организация уверяет, что заинтересована в возобновлении экспорта зерна и удобрений из РФ.
О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Из зернового импорта ЕС вычитают Украину».