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Коммерсантъ FM
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ООН заинтересована в возобновлении экспорта зерна и удобрений из РФ

ООН заинтересована в возобновлении устойчивого экспорта российского и украинского зерна и работает над этим, заявил зампостпреда генсека ООН Фархан Хак. По его словам, это было бы выгодно всему миру.

«Мы хотим вернуться к устойчивому и регулярному коммерческому экспорту продовольствия и удобрений как с Украины, так и из Российской Федерации, что в конечном счете выгодно всему миру и поможет предотвратить рост мировых цен на продовольствие»,— отметил дипломат на брифинге (цитата по ТАСС).

Господин Хак не стал вдаваться в детали о переговорах по зерновой сделке. Он заверил, что ООН предпринимает усилия, и в обсуждении задействованы замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен.

Россия с 18 июля вышла из зерновой сделки, заявив о невыполнении своих условий. В сентябре генсек ООН Антониу Гутерриш направил главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с предложениями о возобновлении сделки. Тот в ответ раскритиковал инициативу ООН. 10 октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск зернового коридора через Молдавию и Румынию.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Из зернового импорта ЕС вычитают Украину».

Лаура Кеффер

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