ВТБ представил технологию снятия цифровых рублей в банкоматах

ВТБ (MOEX: VTBR) стал первым российским банком, который разработал технологию снятия цифровых рублей через банкоматы. Пока операцию тестируют банки-участники проекта, после чего она будет запущена в массовый оборот, сообщила пресс-служба кредитной организации. Технология снятия цифровых рублей была представлена ВТБ в рамках форума Finopolis-2023, который стартовал сегодня в Москве.

Для снятия наличных со счета цифрового рубля клиенту необходимо навести камеру смартфона на QR-код банкомата, после чего на экране пользователя откроется «ВТБ Онлайн». Далее необходимо выбрать счет цифрового рубля, откуда необходимая сумма сначала поступит на безналичный счет, а после будет доступна для снятия в банкомате с банковского счета. Формула расчета: 1 цифровой рубль = 1 безналичный рубль = 1 наличный рубль.

Переводы и платежи с цифровым рублем для физических лиц бесплатны и комиссией не облагаются. При оплате физическими лицами в пользу юридических комиссия составит 0,3% от платежа.

«Запуск технологии по снятию цифровых рублей в банкоматах — большой шаг в этом направлении, который сделает процесс работы с ними понятнее, удобнее и проще. Скоро в рамках пилота в "ВТБ Онлайн" с цифровой валютой можно будет совершать привычные операции без визита в офис»,— прокомментировал внедрение новой технологии заместитель президента—председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Работу над созданием цифрового рубля Банк России начал в 2021 году. Основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля в России, вступили в силу 1 августа 2023 года. В том же месяце началось пилотирование цифрового рубля на реальных операциях для физических и юридических лиц. До 2025 года операции будут проходить в тестовом режиме.

Подробнее о том, как банки оценивают затраты на внедрение новой формы нацвалюты,— в материале «Ъ FM» «Цифровой рубль обходится в копеечку».

Милена Костерева