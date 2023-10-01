Цифровой рубль обходится в копеечку

Банки подсчитывают затраты на внедрение цифрового рубля. Росбанк оценил свои расходы в 150 млн руб. за два года, рассказала «Ведомостям» один из топ-менеджеров организации Ольга Махова. По ее словам, самых больших вложений потребовало создание специальной инфраструктуры для расчетов. Проходят операции на специальной платформе Центробанка, банки к ней подключаются и затем выступают лишь посредниками между регулятором и клиентами. Однако и такая функция оказалась для кредитных компаний обременительной. Организациям пришлось, как отметила госпожа Махова, «разворачивать сложную криптографию» и перестраивать систему информационной безопасности, для чего потребовалось нанимать узкоспециализированных сотрудников. На оплату их труда тоже ушли значительные средства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Проблем кредитным организациям добавили и санкции, отметил независимый эксперт финансового рынка Андрей Бархота:

«Для банков, которые занимались внедрением цифрового рубля, стал очень насущным вопрос развития инфраструктуры. Это прежде всего IT-доработки, установка нового оборудования, обработка клиентских данных, механизм интеграции трансакций с цифровым рублем в мобильное приложение.

Это все огромные проекты, они сопоставимы с поставкой нового оборудования, например, банкоматов.

Кроме того, так получилось, что внедрение цифрового рубля пришлось на санкционные ограничения, из-за чего возникла проблематика импортозамещения, технологической миграции.

Так что сотни миллионов рублей для перехода на цифровой рубль — это действительно очень солидные затраты. Для других банков с большей клиентской базой оно может стоить еще дороже.

Вместе с тем ключевая ставка никак не будет влиять на стоимость, в которую обходятся пассивы, находящиеся в цифровых рублях. Это не депозиты, а некие средства, находящиеся в расчетах. В этом отношении банки по-своему заинтересованы перевести часть клиентских остатков в эти активы, тогда для них стоимость фондирования становится практически нулевой.

Если взять в расчет это обстоятельство, то сроки окупаемости становятся более осязаемыми, и теоретически, если так все пойдет дальше, то они составят два-три года».

Впрочем, на первых порах внедрение цифрового рубля может обернуться для банков убытками. Игроки рынка рискуют терять до 50 млрд руб. в год, подсчитали аналитики компании «Яков и партнеры».

Дело в том, что кредитные организации лишатся части дохода от комиссий за эквайринг и прочие безналичные расчеты. Ведь для граждан операции с электронной валютой будут бесплатными, а с бизнеса взымать планируют лишь 0,3% от суммы платежа.

Поэтому банки могут сопротивляться распространению цифрового рубля, заметил управляющий директор агентства НКР Станислав Волков:

«Историю можно сравнить с появлением Системы быстрых платежей, когда, если не для всех банков, то для очень многих, это подрывало часть их доходной базы, и определенное сопротивление со стороны игроков рынка возникало.

Вот можно как раз посмотреть, в течение какого времени это сопротивление было сломлено, до последнего сопротивлялся Сбербанк.

Здесь, возможно, будет похожая история: большинство организаций все-таки в достаточно короткие сроки проведут все необходимые мероприятия под страхом того, что их просто отсекут от системы рефинансирования или какие-то серьезные штрафные меры применят.

Крупные же игроки смогут оттягивать этот вопрос сравнительно долго, ссылаясь на свои технические сложности».

Потребители же после распространения цифрового рубля рискуют остаться без кешбэка за покупки, но зато с повышенными ставками по депозитам.

Центробанк запустил расчеты в электронной валюте в августе. До 2025 года они будут проходить в тестовом режиме, пока к специальной платформе регулятора подключены только 13 кредитных организаций.

В эксперименте участвуют больше 500 физлиц и 30 компаний в десятке городов России, правда, каких, в ЦБ не уточнили.

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Иван Хорушевский