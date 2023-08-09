ЦБ до 2025 года не станет обязывать банки использовать цифровой рубль

Банк России до 2025 года не собирается делать обязательным для банков подключение к платформе цифрового рубля, сообщила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова. При этом после проведения эксперимента использование цифрового рубля финорганизациями может стать обязательным, допустила она.

«Мы считаем, что поскольку это третья форма национальной валюты, то безусловно она должна иметь хождение всегда и везде, начиная с определенного периода. Но до 2025 года мы планируем быть с банками именно в стадии пилотных операций, увеличивая количество клиентов»,— отметила госпожа Скоробогатова (цитата по ТАСС). По ее словам, все будет зависеть от готовности банковской отрасли, а также граждан и компаний к работе с цифровым рублем.

На первом этапе в эксперименте по внедрению цифрового рубля примут участие 30 торгово-сервисных предприятий в 11 городах, 600 граждан и 13 банков Среди участвующих в эксперименте банков — ВТБ, Альфа-банк, «Дом.РФ», Ингосстрах-банк, Газпромбанк, Киви-банк, «Ак Барс», МТС-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, «Синара», Росбанк и ТКБ. Ранее предполагалось, что в эксперименте также примут участие Сбербанк и Тинькофф-банк, но их в списке не оказалось. Названия городов и торгово-сервисных предприятий, участвующих в пилоте, ЦБ не раскрывает.

Закон о цифровом рубле был внесен в Госдуму в конце прошлого года. Предполагалось, что пилотный проект банков по реальному использованию цифровых рублей начнется в феврале. Однако в первом чтении закон был принят только в середине марта, а ко второму претерпел серьезные изменения. Финальную версию закона президент РФ Владимир Путин подписал 24 июля. Проведение реальных операций с цифровым рублем для физических и юридических лиц в России начнется 15 августа 2023 года. При этом у Ассоциация российских банков остались вопросы по поводу статуса цифрового рубля: банкиры обратились в ЦБ с просьбой разъяснить, что, собственно, такое цифровой рубль — третья форма денег или безналичная валюта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Цифровому рублю не хватает статуса».

Александр Кислов