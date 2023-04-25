Цифровой рубль: что это такое и как им пользоваться

По словам главы Минфина Антона Силуанова, Центробанк до конца года запустит в обращение цифровой рубль. Это произойдет после принятия соответствующих законов. Как будет действовать альтернативная национальная валюта — в материале «Ъ».

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Что такое цифровой рубль

Цифровой рубль — дополнительная форма российской национальной валюты. Он представляет собой цифровой код и хранится в специальном электронном кошельке. В отличие от криптовалюты, его эмитирует исключительно Банк России, резервами которого он и обеспечен.

Центробанк анонсировал пилотный проект цифрового рубля в январе 2022 года. Для тестирования были выбраны 15 коммерческих банков. К концу марта 2023 года восемь из них завершили тестирование таких переводов между физлицами. Предполагается, что в потребительский оборот цифровой рубль войдет через семь лет — к 2030 году. Он будет использоваться наравне с другими видами платежей: наличным и безналичным.

Для чего нужен цифровой рубль

Цифровой рубль можно будет использовать для оплаты товаров и услуг, проведения платежей, денежных переводов, оплаты сделок с финансовыми инструментами и активами.

Трансакции с цифровым рублем будут проводиться как в онлайн-, так и в офлайн-режиме. Для операций в режиме офлайн, без доступа к сетям связи, пользователи смогут предварительно зарезервировать определенную сумму цифровых рублей в своем электронном кошельке. А в режиме онлайн операции могут совершаться аналогично безналичным расчетам.

У каждого человека или компании может быть только один цифровой кошелек.

Как можно будет пополнить цифровой кошелек и снять с него деньги

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, россияне смогут пополнять кошелек цифровыми рублями на 300 тыс. в месяц.

Если у клиента есть безналичные рубли на счете в банке, их можно будет обменять на цифровые рубли в соотношении один к одному.

Если у клиента наличные деньги, их сначала нужно будет положить на счет в банке (через банкомат или кассу), а потом обменять на цифровые, пополнив цифровой кошелек с банковского счета через привычное мобильное приложение.

Если клиенту нужно снять деньги с цифрового кошелька, сначала их следует перевести на свой счет в банке. Это также можно сделать через привычное мобильное приложение, а затем снять наличные в банкомате или кассе банка.

Открыть цифровой кошелек и в дальнейшем пользоваться им можно будет через любое мобильное приложение банка, клиентом которого вы являетесь. Сам кошелек будет находиться на платформе Банка России и не будет привязан к какому-то конкретному банку.

Комиссии за перевод цифровых денег из одного банка в другой тоже не будет.

Какие преимущества дает цифровой рубль

Преимуществами новой формы рубля Банк России называет:

— Доступность. Кошелек не привязан к банку, а доступен в любом приложении или мобильном банкинге, если финансовое учреждение подключено к платформе.

— Оперативность. Регулятор обещает поддержку 24/7 без задержек. Платежи должны проходить мгновенно.

— Дешевизна. Обслуживание и поддержка платформы обойдется финансовому сектору дешевле, чем другие формы рубля.

— Безопасность. Операции с цифровыми рублями будут проходить на одной платформе, защищены с помощью криптографии. Банк России будет отслеживать трансакции цифровых кошельков и гарантировать сохранность денег.