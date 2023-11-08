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Коммерсантъ FM
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Роспотребнадзор не выявил заражения в рыбе после сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю не зафиксировало радиационного заражения в местной рыбе на фоне сброса воды с АЭС «Фукусима-1». В ведомстве уточнили, что речь идет о рыбе из любой части Тихого океана, а также об импортируемой из других стран.

«Управление Роспотребнадзора продолжает мониторинг и исследования уровня радиоактивности в рыбе и морепродуктах после сброса воды с японской АЭС "Фукусима-1". Положительных находок нет»,— заявили ТАСС в пресс-службе управления.

24 августа японская компания Tokyo Electric Power начала сброс в океан воды с АЭС. Китай полностью запретил ввоз японских «продуктов водного происхождения», включая морепродукты. Россельхознадзор в том же месяце усилил контроль за рыбной продукцией из Японии. В конце сентября Роспотребнадзор сообщал, что опасной продукции после сброса воды с АЭС в России не выявили.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «На Японию слили все, что накопилось».

Лаура Кеффер

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