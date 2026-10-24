Минпросвещения: школьные каникулы в этом году будут короче, чем в прошлом
Общая продолжительность осенних, зимних, весенних и летних каникул в 2–11-х классах, обучающихся по четвертям, в текущем учебном году составит 126 дней. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на рекомендации Минпросвещения. В прошлом учебном году школьники провели на каникулах 127 дней.
Согласно рекомендациям министерства, осенние каникулы необходимо провести с 26 октября по 3 ноября, зимние — с 31 декабря по 10 января, весенние — с 27 марта по 4 апреля, летние — с 27 мая по 31 августа. Для первоклассников в 2027 году также предусмотрен отдых с 15 по 21 февраля.
Весной Минпросвещения не поддержало инициативу о продлении учебного года и введении так называемой пятой четверти. В ведомстве сочли такие изменения нецелесообразными, пояснив, что каникулы введены для отдыха и восстановления детей.