Китай запретил импорт японских морепродуктов после начала сброса воды с «Фукусимы»

Сегодня, 24 августа, Китай полностью запретил ввоз японских «продуктов водного происхождения», включая морепродукты. Это решение было принято после того, как в ночь со среды на четверг японская Tokyo Electric Power начала сброс в океан загрязненной воды с АЭС «Фукусима-1». Китай заявил, что запрет введен для «всесторонней защиты от риска радиоактивного загрязнения и угрозы безопасности продуктов питания, вызванных сбросом радиоактивно загрязненной воды».

Япония приняла решение о сбросе воды, несмотря на негативную реакцию соседних стран. Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в 2011 году. Воду, которую использовали для охлаждения реакторов, после очистки хранили в резервуарах. Они заполнены почти на 90%. Сброс воды с АЭС необходим для дальнейшей ликвидации ее зданий и реакторов. Власти Японии заявляют, что сейчас после фильтрации этой воды ее сброс в океан безопасен.

МИД Китая уже заявил, что «океан является общим достоянием всего человечества, и принудительное начало сброса воды с АЭС "Фукусима" в океан — это крайне эгоистичный и безответственный поступок, который игнорирует международные общественные интересы». Еще в июле, когда Япония объявила о планах сброса воды, Китай запретил ввоз продуктов из десяти префектур Японии. Китай — крупнейший импортер японских морепродуктов. На этой неделе Гонконг объявил о прекращении импорта морепродуктов из нескольких японских префектур в связи со сбросом воды в океан.

Яна Рождественская