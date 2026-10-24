В Польше заявили о намерении участвовать в ядерных программах США и Франции

Министр отметил, что участие в американской программе не исключает сотрудничества с Францией. Решения принимаются на союзническом уровне, сроки размещения ядерного оружия в стране пока не определены и зависят от договоренностей с партнерами. Размещение арсенала позволит Польше повысить свой статус в сфере безопасности и участвовать в ядерном планировании НАТО.