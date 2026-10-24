В Польше заявили о намерении участвовать в ядерных программах США и Франции
Польша намерена расширить участие в ядерном сдерживании, сотрудничая с США и Францией, заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в интервью WNP.pl. По его словам, Варшава планирует войти в американскую программу Nuclear Sharing и одновременно развивать диалог с Парижем в рамках инициативы ядерного зонтика.
Министр отметил, что участие в американской программе не исключает сотрудничества с Францией. Решения принимаются на союзническом уровне, сроки размещения ядерного оружия в стране пока не определены и зависят от договоренностей с партнерами. Размещение арсенала позволит Польше повысить свой статус в сфере безопасности и участвовать в ядерном планировании НАТО.
Президент Кароль Навороцкий и премьер Дональд Туск ранее высказывались о желании иметь собственный ядерный потенциал, однако реализация этой цели осложнена международными обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия и отсутствием соответствующей инфраструктуры.
Варшава также рассматривает строительство постоянной американской военной базы стоимостью до $4,4 млрд, которая может разместить около 5 тыс. военнослужащих. Окончательное решение США пока не принято.
Внутри Польши по теме ядерного оружия сохраняются разногласия. Замминистра обороны Павел Залевский заявил, что страна не планирует размещать ядерные боеголовки, что Косиняк-Камыш опроверг.