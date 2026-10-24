В Курской области при атаке БПЛА пострадал мужчина

Пострадавший — 22-летний мужчина из деревни Малый Каменец Большесолдатского района. Он получил осколочные ранения груди, живота, рук и ног. В Рыльском районе повреждены хозпостройка, дом и здание свинокомплекса, ранены семь животных. В Курске на территории одного из предприятий повреждены кровля цеха, в МКД — остекление квартиры, уточнил господин Хинштейн в «Максе».