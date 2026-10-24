В Курской области при атаке БПЛА пострадал мужчина
Над Курской областью за ночь сбили 92 БПЛА. Также ВСУ 11 раз применили артиллерию по отселенным районам. Пострадал один мирный житель, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Пострадавший — 22-летний мужчина из деревни Малый Каменец Большесолдатского района. Он получил осколочные ранения груди, живота, рук и ног. В Рыльском районе повреждены хозпостройка, дом и здание свинокомплекса, ранены семь животных. В Курске на территории одного из предприятий повреждены кровля цеха, в МКД — остекление квартиры, уточнил господин Хинштейн в «Максе».
Минобороны РФ сообщало, что в общей сложности за ночь силы ПВО сбили 616 беспилотников над 22 российскими регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей.