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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Жизнь

Мурашко назвал самое распространенное детское заболевание

Простуда является самым часто встречающимся детским заболеванием, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он призвал вовремя проходить вакцинацию.

Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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По словам министра, своевременная вакцинация поможет защитить детей и взрослых от вирусных инфекций. «Это ключевой залог успеха для того, чтобы минимизировать проблемы со здоровьем и не пропускать занятия в школе, а также минимизировать риски для своих близких и родных, потому что дети часто много коммуницируют»,— пояснил «РИА Новости» господин Мурашко.
На прошлой неделе Роспотребнадзор сообщал, что ситуация с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), гриппом и COVID-19 развивается согласно эпидпрогнозам. К середине октября в стране было зарегистрировано более 665 тыс. случаев заболеваний. Ведомство также отметило сезонный всплеск заболеваемости пневмонией.
О снижении продаж противовирусных препаратов — в материале «Ъ» «Грипп подешевел».