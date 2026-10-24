Мурашко назвал самое распространенное детское заболевание
Простуда является самым часто встречающимся детским заболеванием, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он призвал вовремя проходить вакцинацию.
По словам министра, своевременная вакцинация поможет защитить детей и взрослых от вирусных инфекций. «Это ключевой залог успеха для того, чтобы минимизировать проблемы со здоровьем и не пропускать занятия в школе, а также минимизировать риски для своих близких и родных, потому что дети часто много коммуницируют»,— пояснил «РИА Новости» господин Мурашко.
На прошлой неделе Роспотребнадзор сообщал, что ситуация с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), гриппом и COVID-19 развивается согласно эпидпрогнозам. К середине октября в стране было зарегистрировано более 665 тыс. случаев заболеваний. Ведомство также отметило сезонный всплеск заболеваемости пневмонией.