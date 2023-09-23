Попова: после сброса воды с «Фукусимы» трития в воде не обнаружено

Никакой опасной продукции после сброса воды с АЭС «Фукусима» в России на данный момент пока не выявлено, однако этот процесс только начался и будет эффект накопления, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Не выявлено изменений содержания радиоактивных веществ в воде, в том числе трития, но, к сожалению, есть эффект накопления. Но накопления и в донных осадках, и в гидробионтах не может не произойти, потому что количество и объем будет увеличиваться»,— сообщила госпожа Попова в интервью «РИА Новости». Чиновница также предупредила, что в будущем тритий может появиться в территориальных водах РФ (например, в местах вылова рыбы и морепродуктов российских судов), в связи с этим Роспотребнадзор будет тщательно отслеживать ситуацию.

Ранее бывший вице-премьер России, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов заявлял, что риски повышения уровня трития в российских водах после начала сброса воды с японской АЭС «Фукусима-1» теоретически существуют, однако пока подобных признаков нет.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в 2011 году. Воду, которую использовали для охлаждения реакторов, после очистки хранили в резервуарах. 24 августа 2023 года японская компания Tokyo Electric Power начала сброс очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима» в океан. Решение было одобрено МАГАТЭ, однако это все равно вызвало протесты в Японии, в том числе в рыболовецкой отрасли. Против сброса воды выступил Китай. Пекин запретил импорт японской рыбы и морепродуктов.

Подробнее читайте — в материале «Ъ» «На Японию слили все, что накопилось».

Александр Кислов