Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Попова: после сброса воды с «Фукусимы» трития в воде не обнаружено

Никакой опасной продукции после сброса воды с АЭС «Фукусима» в России на данный момент пока не выявлено, однако этот процесс только начался и будет эффект накопления, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Не выявлено изменений содержания радиоактивных веществ в воде, в том числе трития, но, к сожалению, есть эффект накопления. Но накопления и в донных осадках, и в гидробионтах не может не произойти, потому что количество и объем будет увеличиваться»,— сообщила госпожа Попова в интервью «РИА Новости». Чиновница также предупредила, что в будущем тритий может появиться в территориальных водах РФ (например, в местах вылова рыбы и морепродуктов российских судов), в связи с этим Роспотребнадзор будет тщательно отслеживать ситуацию.

Ранее бывший вице-премьер России, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов заявлял, что риски повышения уровня трития в российских водах после начала сброса воды с японской АЭС «Фукусима-1» теоретически существуют, однако пока подобных признаков нет.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в 2011 году. Воду, которую использовали для охлаждения реакторов, после очистки хранили в резервуарах. 24 августа 2023 года японская компания Tokyo Electric Power начала сброс очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима» в океан. Решение было одобрено МАГАТЭ, однако это все равно вызвало протесты в Японии, в том числе в рыболовецкой отрасли. Против сброса воды выступил Китай. Пекин запретил импорт японской рыбы и морепродуктов.

Подробнее читайте — в материале «Ъ» «На Японию слили все, что накопилось».

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...