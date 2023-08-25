Россельхознадзор усилил контроль за рыбной продукцией из Японии

Россельхознадзор объявил о введении режима усиленного контроля по радиологическим показателям рыбной продукции из Японии. Если будет превышен максимально допустимый уровень содержания радионуклидов, то ведомство ограничит поставки, говорится в пресс-релизе.

Решение было принято в связи с началом сброса очищенной воды из резервуаров АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан. Как пояснили в Россельхознадзоре, это несет «возможные риски в части безопасности пищевой продукции». В ведомстве уточнили, что объем экспорта рыбной продукции из Японии в Россию является незначительным.

Вчера, 24 августа, японская компания Tokyo Electric Power начала сброс в океан воды с АЭС. Китай назвал это решение крайне эгоистичным и полностью запретил ввоз японских «продуктов водного происхождения», включая морепродукты. Роспотребнадзор Приморского края усилил радиационный контроль за рыбой и другими морепродуктами из Японии.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Вода с "Фукусимы" вылилась в запрет».

Лаура Кеффер