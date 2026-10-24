ВСУ 138 раз атаковали Белгородскую область

Повреждения получили дома, автомобили и хозяйственные объекты в нескольких населенных пунктах. В частности, в Шебекино повреждены четыре легковых автомобиля и многоквартирный дом, в поселке Степное — легковой автомобиль, а в Красной Яруге — три жилых дома и еще автомобили.