ВСУ 138 раз атаковали Белгородскую область
За минувшие сутки территория Белгородской области 138 раз подверглась атакам со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.
Противник применил артиллерию и реактивные системы залпового огня 17 раз, а также 22 раза сбрасывал взрывные устройства с беспилотников. В ходе атак были задействованы 223 беспилотника, из которых силы ПВО и подразделения региона сбили и подавили 223 единицы техники.
Удары пришлись по 19 муниципалитетам области, включая Белгород, а также Алексеевский, Борисовский, Ракитянский, Шебекинский и другие округа. В Краснояружском округе зарегистрировано восемь обстрелов с боеприпасами и беспилотниками, которые нанесли повреждения жилым домам, легковым автомобилям и объектам инфраструктуры.
В результате атак в селе Нежеголь Шебекинского округа на территории частного дома из-за детонации FPV-дрона погиб мужчина. Также в Белгороде, Ракитянском и Шебекинском округах ранены семь человек, в том числе 11-летний ребенок. Трое пострадавших находятся на стационарном лечении, остальные продолжают амбулаторное лечение.
Повреждения получили дома, автомобили и хозяйственные объекты в нескольких населенных пунктах. В частности, в Шебекино повреждены четыре легковых автомобиля и многоквартирный дом, в поселке Степное — легковой автомобиль, а в Красной Яруге — три жилых дома и еще автомобили.