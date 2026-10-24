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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Происшествия

ВСУ 138 раз атаковали Белгородскую область

За минувшие сутки территория Белгородской области 138 раз подверглась атакам со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.
Противник применил артиллерию и реактивные системы залпового огня 17 раз, а также 22 раза сбрасывал взрывные устройства с беспилотников. В ходе атак были задействованы 223 беспилотника, из которых силы ПВО и подразделения региона сбили и подавили 223 единицы техники.
Удары пришлись по 19 муниципалитетам области, включая Белгород, а также Алексеевский, Борисовский, Ракитянский, Шебекинский и другие округа. В Краснояружском округе зарегистрировано восемь обстрелов с боеприпасами и беспилотниками, которые нанесли повреждения жилым домам, легковым автомобилям и объектам инфраструктуры.
В результате атак в селе Нежеголь Шебекинского округа на территории частного дома из-за детонации FPV-дрона погиб мужчина. Также в Белгороде, Ракитянском и Шебекинском округах ранены семь человек, в том числе 11-летний ребенок. Трое пострадавших находятся на стационарном лечении, остальные продолжают амбулаторное лечение.
Повреждения получили дома, автомобили и хозяйственные объекты в нескольких населенных пунктах. В частности, в Шебекино повреждены четыре легковых автомобиля и многоквартирный дом, в поселке Степное — легковой автомобиль, а в Красной Яруге — три жилых дома и еще автомобили.