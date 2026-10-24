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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
МирКонфликты

ВС РФ поразили цех по производству безэкипажных катеров в порту Черноморск

Российские Вооруженные силы ночью 24 октября нанесли удар по порту Черноморск в Одесской области, поразив цех, где производили безэкипажные катера для ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ходе операции российские военные с помощью беспилотников атаковали объекты портовой инфраструктуры, используемые украинскими войсками, а также морские суда, влиявшие на боевые возможности ВСУ. Помимо цеха в Черноморске, был поражен сухогруз, перевозивший грузы в порт Одесса, предназначенные для обеспечения нужд украинской армии.
Минобороны РФ отметило, что удары по сухогрузам и портовой инфраструктуре продолжаются с 17 октября. В частности, 23 октября военные заявляли об ударах по объектам в порту Вилково Одесской области, где находились пункты дислокации операторов безэкипажных катеров, а также стоянка и склад таких судов.