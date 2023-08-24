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Коммерсантъ FM
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Япония начала сброс воды в океан с АЭС «Фукусима-1»

Японская компания Tokyo Electric Power (TEPCO) приступила к сбросу в океан воды с АЭС «Фукусима-1». Процедура была запущена в прямом эфире, передает Associated Press.

Очищенная вода будет сбрасываться в километре от берега через подводный тоннель. В сутки будет сбрасываться 460 т воды. Каждая тонна разбавляется 1,2 тыс. чистой морской воды. В первые 17 дней будет сбрасываться меньше 8 тонн воды. Сброс воды начался по плану — власти ранее на этой неделе анонсировали, что процесс будет запущен 24 августа при благоприятных погодных условиях.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в 2011 году. Воду, которую использовали для охлаждения реакторов, после очистки хранили в резервуарах. Они заполнены почти на 90%. В связи с этим власти решили сбросить очищенную воду. МАГАТЭ одобрило решение. Китай выступил против и запретил ввоз продуктов из десяти префектур Японии. Москва и Пекин в августе направили Токио список технических проблем в связи с его планами.

Подробнее — в материале «Ъ» «В Тихом океане начинается долив».

Леонид Уварчев

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