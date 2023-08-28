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Коммерсантъ FM
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На Японию слили все, что накопилось

Пекин и Токио конфликтуют из-за «Фукусимы»

Конфликт между Пекином и Токио вокруг сброса воды с АЭС «Фукусима-1» вышел далеко за пределы экологической тематики. В понедельник посла КНР в Японии вызвали в японский МИД, где ему выразили недовольство физическими и словесными атаками на компании и учреждения, так или иначе связанные с Японией. Пекин предъявляет зеркальные претензии. А сброс воды с «Фукусимы-1» китайские дипломаты комментируют так: «Япония выпускает в мир "Годзиллу", воплощение собственной ядерной травмы». Первые замеры состояния воды в районе АЭС, которые показывают ее абсолютную безвредность, руководство и общественность КНР не убедили.

АЭС «Фукусима-1»

АЭС «Фукусима-1»

Фото: AP

АЭС «Фукусима-1»

Фото: AP

Посол Китая У Цзянхао был вызван в МИД Японии в понедельник. Причиной стали различные инциденты, произошедшие за последние несколько дней. Так, с конца прошлой недели на телефоны многих японских компаний и учреждений с китайских номеров поступают звонки с оскорблениями (звонящие говорят по-китайски, по-японски и по-английски). Аудиозаписи потом нередко публикуются в китайских соцсетях, получая там десятки тысяч лайков и одобрительных комментариев. «Ряд подобных инцидентов также происходит в Китае в отношении компаний, связанных с Японией. Это крайне прискорбно, и мы глубоко обеспокоены происходящим»,— заявил послу У Цзянхао замглавы МИД Японии Масатака Окано.

В конце прошлой недели посольство Японии в КНР призвало японских граждан соблюдать крайнюю осторожность и даже, гуляя по улицам, не разговаривать громко по-японски.

А затем было объявлено об усилении мер безопасности в дипломатических представительствах и японских школах на территории КНР. Сделано это было после того, как несколько зданий закидали камнями и яйцами, а у одного из японских консульств в Китае были обнаружены оскорбительные граффити.

«Мы вызвали посла КНР и решительно потребовали призвать китайский народ к спокойствию и ответственному поведению»,— рассказал в понедельник премьер-министр Японии Фумио Кисида. Между тем китайский дипломат покорно выслушивать претензии не стал. «Он пояснил, что в последние дни посольство и консульства Китая в Японии получают большое количество спам-звонков, исходящих с территории Японии и создающих серьезные помехи для нормальной работы дипмиссий»,— говорится в заявлении посольства КНР. Пекин также призвал Токио обеспечить безопасность китайских дипмиссий, компаний, граждан и туристов. Что же касается угроз японцам в КНР, то эту тему прокомментировал в понедельник представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь.

«Китай неуклонно защищает безопасность и законные права иностранцев в Китае в соответствии с законом»,— заверил он, тем самым отвергая претензии со стороны Токио.

Причиной нового обострения традиционно непростых двусторонних отношений на этот раз стал экологический вопрос, который моментально приобрел и экономическое, и политическое измерение. 24 августа японские специалисты приступили к сбросу очищенной воды, ранее использовавшейся на АЭС «Фукусима-1». По данным агентства AP, резервуары станции, пережившей серьезную аварию в 2011 году, к лету 2023-го оказались заполнены на 98%. Всего эти огромные баки могут вместить 1,37 млн тонн воды. В ближайшее время ежедневно планируется сливать по 460 тонн жидкости. Всего в 2023 финансовом году (завершится 31 марта 2024 года) в море попадет 31,2 тыс. тонн фукусимской воды. Полностью завершить задуманное планируется за 30 лет.

Основные опасения связаны с наличием в воде трития — радиоактивного изотопа водорода. Власти Японии решили разбавлять воду из резервуаров АЭС морской водой, чтобы концентрация трития не превышала 1,5 тыс. беккерелей на литр (для сравнения: Всемирная организация здравоохранения считает нормой для питьевой воды 10 тыс. беккерелей на литр). Первые замеры состояния воды в районе «Фукусимы-1» показали результат, близкий к идеальному: менее 10 беккерелей на литр.

Тем не менее власти КНР подвергают исследования японцев сомнению, по-прежнему утверждая: сброс загрязненной воды влечет за собой большие риски для морской среды и безопасности всего человечества.

В Китае этот тезис сейчас продвигают на разных уровнях — от СМИ до высокопоставленных дипломатов. Так, на днях генконсул в Белфасте Чжан Мэйфан разместила в социальной сети X (в прошлом — Twitter) анимационный ролик с Годзиллой в постапокалиптическом мире, объятом пожарами. «Сбрасывая радиоактивную воду "Фукусимы" в море, Япония выпускает в мир "Годзиллу", воплощение собственной ядерной травмы»,— написала она.

Одними словами и призывами дело не ограничилось. Китай запретил импорт японской рыбы и морепродуктов, что стало серьезным ударом по отрасли. До сих пор КНР была главным покупателем этой продукции: в 2022 году объем импорта составил 87,1 млрд иен, или около $594 млн.

«Мы хотели бы обратить внимание китайского правительства на голоса представителей международного сообщества»,— заявил в понедельник Фумио Кисида. И добавил: США, например, выразили полное удовлетворение «безопасным, прозрачным и научно обоснованным процессом» сброса воды. Особый акцент в Токио делают на том, что все процедуры производятся в полном соответствии с рекомендациями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и под надзором его экспертов.

В этой связи показательна позиция Южной Кореи, где изначально критиковали планы Японии, но затем, ознакомившись с выводами МАГАТЭ, изменили свою позицию.

И теперь пытаются убедить всех в безопасности даров моря. В понедельник в офисе президента Южной Кореи Юн Сок Ёля рассказали, что на обед у него были свежие морепродукты, а в столовой для сотрудников президентской администрации подавали (и будут подавать всю эту неделю) блюда из сырой рыбы. Кроме того, агентство Yonhap сообщило, что власти Республики Корея в два раза чаще будут проводить проверки продукции местных акваферм.

Последует ли Россия примеру КНР по приостановке закупок морепродуктов из Японии

Такие шаги не случайны: более 90% жителей Южной Кореи заявляют, что теперь, после сброса воды с «Фукусимы-1», намерены сократить потребление рыбы. По подсчетам Исследовательского института Чеджу, местная индустрия может в итоге лишиться 3,72 трлн вон (около $3,02 млрд). Негативные последствия видны уже сейчас: на Кооперативном рыбном рынке Пусана (через него проходит почти треть от общего объема поставок морепродуктов по всей стране) средняя цена рыбы в июле составила 1,9 тыс. вон ($1,49), что на 34% меньше показателей июля 2022 года.

Российские специалисты на фоне всех этих событий также усилили мониторинг морской среды и ее обитателей.

Как заявили 24 августа в Россельхознадзоре, ведомство «разделяет озабоченность ряда стран в связи с началом сброса очищенной воды из резервуаров АЭС "Фукусима-1" в Тихий океан и возможными рисками в части безопасности пищевой продукции» и поэтому «вводит режим усиленного контроля по радиологическим показателям ввозимых из Японии рыбо- и морепродуктов». А в Роспотребнадзоре отчитались, что усиленный санитарный контроль вступил в силу еще 8 июля. В ведомстве отметили, что с тех пор проверку прошли «более 7 тонн водных биоресурсов и продукции из них» и никаких «превышений гигиенических нормативов» выявлено не было.

Павел Тарасенко

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