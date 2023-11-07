NYT: Белый дом опасается, что ATACMS не помогут Украине изменить ход конфликта

Чиновники из американского Белого дома опасаются, что оперативно-тактические ракеты ATACМS, переданные Киеву, не смогут изменить ход военного конфликта на Украине, сообщает газета The New York Times (NYT). Как рассказали изданию на условиях анонимности источники среди «советников и помощников президента США Джо Байдена», российские военные успели подготовиться к появлению ATACMS на фронте.

«США дали Зеленскому все то оружие, которое он просил, включая ракеты большой дальности. Теперь президент Байден опасается, что ATACMS не очень-то помогут украинцам, потому что русские размещают свою авиацию вне пределов досягаемости этого оружия»,— приводит NYT мнение своих высокопоставленных собеседников. Источники издания отмечают, что господин Байден и соратники пытаются «сдержать усталость внутри Соединенных Штатов» от конфликта на Украине, возникшую из-за того, что предоставленная военная помощь и разведывательные данные не позволили достигнуть успеха в контрнаступлении.

Также представители американского истеблишмента полагают, что из-за возможной неэффективности ATACMS на поле боя выделение дополнительных средств на помощь Украине может оказаться под вопросом. Кроме того, в руководстве США, по данным NYT, недовольны последними публичными заявлениями главкома украинских вооруженных сил Валерия Залужного, который в своей статье в журнале The Economist признал, что конфликт с РФ «зашел в тупик» и «красивого и быстрого прорыва» украинской армии в ближайшее время ожидать не стоит.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первом боевом применении американских дальнобойных ATACMS 17 октября. По данным российского сенатора от Запорожской области, американские ракеты «поразили объекты в Бердянске». Белый дом подтвердил информацию о передаче ракет, при этом в регулярных сообщениях о новых пакетах военной помощи ATACMS не указывались. По данным NYT, пока Киеву отправлено 20 ракет. Президент РФ Владимир Путин назвал решение Вашингтона большой ошибкой.

Что происходит на Украине после ввода российских войск, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов