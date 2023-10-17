Зеленский подтвердил применение Украиной американских ATACMS

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные получили и использовали американские ракеты ATACMS. Ранее об этом писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Спасибо всем, кто воюет и работает ради Украины! Спасибо всем, кто помогает! И сегодня особенная благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Выполняются очень точно — атакамсы себя показали»,— сообщил Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram.

По данным The Wall Street Journal, ракеты ATACMS вооруженные силы Украины прошлой ночью использовали для удара по российским военным на аэродроме Бердянска в Запорожской области и в Луганске. Член Совета федерации по Запорожской области Дмитрий Рогозин подтвердил, что элементы ATACMS нашли в запорожском Бердянске.

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