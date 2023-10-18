Путин: поставка ракет ATACMS Украине — большая ошибка США

Президент Владимир Путин заявил, что поставки ATACMS Украине наносят вред и создают дополнительную угрозу, но Россия сможет отражать такие атаки. Он также заявил, что такая поставка таких ракет — это большая ошибка со стороны США.

«Война есть война. Они представляют угрозу, это само собой разумеется. Но они не могут изменить ситуацию на линии соприкосновения»,— сказал президент. Он добавил, что считает поставку ракет Соединенными Штатами Америки большой ошибкой.

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