«Пусть Америка думает»

Госсекретарь США Энтони Блинкен после визита в Израиль посещает многие мировые столицы, чтобы найти решение конфликта на Ближнем Востоке. Тем временем в регион прибыла американская атомная подводная лодка, способная нести ядерное оружие. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что определенный результат уже достигнут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Энтони Блинкен посетил практически все страны, что даже косвенно причастны к событиям вокруг Израиля. Госсекретарь США отправится также в Азию, в том числе в Токио, где пройдет встреча глав МИД G7. Сложно пока делать выводы о том, смогла ли эта поездка что-то изменить, слишком уж высок градус напряжения. Впрочем, пока большой войны удается избегать, значит, какой-никакой результат есть. Никто же не говорил, что будет легко.

Тем временем в регион прибыла американская атомная подводная лодка класса «Огайо». Она способна нести как ядерное оружие, так и простые крылатые ракеты без соответствующего наполнения. Как известно, на месте уже находятся и два авианосных соединения. Вашингтон тем временем не устает повторять, что вмешиваться не будет. При этом многие местные источники, в том числе и иранские, утверждают обратное.

По крайней мере, в секторе Газа есть американские заложники, поэтому в той или иной степени вмешиваться приходится. Кроме того, военные базы США в Сирии и Ираке периодически подвергаются нападениям со стороны проиранских группировок. Такие вещи, как правило, не принято оставлять без ответа. Также есть еще и такое явление, как йеменские хуситы, которые мало того что пускают ракеты в сторону Израиля, так еще и периодически грозят непосредственно Америке.

Так что есть некоторые основания полагать, что и авианосцам, и подлодке работа в итоге найдется.

Есть также информация о том, что в Турции Блинкену был оказан самый холодный прием, насколько это вообще возможно. Реджеп Тайип Эрдоган продолжает метать громы и молнии в адрес еврейского государства, достается и Вашингтону. Однако пока все ограничивается исключительно словами.

Вот интересно — долго союзники по НАТО намерены терпеть в своих рядах столь оригинального участника, который мало того что открыто бросает вызов западным ценностям, так еще и требует немедленно принять Турцию в Евросоюз?

Но не будем отвлекаться. Ситуация действительно сложная, но по логике вещей умеренные арабские страны, равно как и Анкара, должны быть первыми кровно заинтересованы в том, чтобы жить спокойно и чтобы поблизости не было террористов. Потому как подобные граждане никогда не останавливаются. Не будет Израиля, они займутся теми, кто просто богаче, затем — кто победнее, а после — всеми остальными. А еще лучше наводить порядок чужими руками и при этом безгранично осуждать тех, кто это делает.

Но, опять же, можно предположить, что уговоры на фоне авианосцев могут оказаться очень действенной мерой.

Между тем плохо, что до сих пор нет понимания будущего сектора Газа. Да и в целом, что будет дальше с палестинскими территориями?

Израиль отказывается решать этот вопрос, а все остальные, в том числе арабские соседи, тоже как-то не очень с этим торопятся, хотя вроде бы речь идет о братьях. Пусть Америка, видимо, думает. Вот Энтони Блинкен и ездит по всему миру, неблагодарную работу делает, и вместо «спасибо» ему всячески демонстрируют общее недовольство.

А что же Россия? На территории нашей страны есть такое образование под названием Еврейская автономная область. Благодаря происходящим событиям, у нее появилась возможность напомнить о себе. Руководитель региона Ростислав Гольдштейн выступил с весьма оригинальным предложением — разместить у себя как израильских, так и палестинских беженцев. И заявил он об этом на туристическом форуме, ни больше ни меньше. Некий новый вид туризма, в чем-то даже экстремальный.

Что ж, по крайней мере, вполне себе конкретное предложение. Правда, есть опасность, что так называемые беженцы продолжат выяснять отношения теперь уже и на российской земле. Хотя вряд ли: увидев красоты Дальнего Востока и российскую стабильность, они тотчас оставят агрессию и немедленно подружатся. По-другому просто быть не может. А вы говорите — авианосцы.

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