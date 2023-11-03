Сектор Газа: история, география и экономика

Что такое сектор Газа, как он возник, на что живет и какие конфликты у него были с Израилем до октября 2023 года — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nabil Judah / AP Фото: Nabil Judah / AP

Что такое сектор Газа

Сектором Газа называется территория на восточном побережье Средиземного моря, которая контролируется Палестиной. Названа в честь крупнейшего города Газа. Он основан около 3000 года до нашей эры, записи о Газе встречаются в египетских источниках времен Тутмоса III (XV век до нашей эры) и в Ветхом Завете (например, в легенде о Самсоне).

Сейчас площадь сектора Газа составляет около 365 кв. км, что существенно меньше площади Москвы или Санкт-Петербурга — 2,5 тыс. и 1,4 тыс. кв. км соответственно. Ширина сектора варьируется от 6 до 12 км, длина — 54 км.

По подсчетам CIA World Factbook 2023 года, на этой небольшой территории проживают около 2,1 млн человек (6 тыс. человек на один квадратный километр). Непосредственно в Газе живет примерно 800 тыс. человек. По оценкам американской разведки, около половины населения не старше 18 лет.

На востоке и севере сектор Газа граничит с Израилем, на западе — с Египтом. Египет отгорожен от палестинской территории стеной из бетона, Израиль — стеной из проволоки и рабицы. Перейти границы можно только через нелегальные подземные переходы или специальные контрольно-пропускные пункты (периодически оказываются заблокированы).

Как устроена экономика сектора Газа

В секторе Газа нет своей валюты. В соответствии с Парижским протоколом 1994 года официальными платежным средством считается израильский шекель. На практике расплатиться можно долларами, евро или иорданскими динарами.

По оценкам Всемирного банка, ВВП на душу населения в секторе Газа составляет $1,3 тыс. Согласно заявлениям Международного валютного фонда (МВФ), в среднем он сокращается на 2,5% в год. На этой территории наиболее развиты кустарные производства, строительство и сельское хозяйство (например, производство оливок, мяса птицы и овечьего молока). При этом на аграрный комплекс наложены ограничения: все посадки запрещены на территории 1,5 км от границы с Израилем. По оценкам ООН, палестинцы в год теряют из-за этого около 75 тыс. тонн. сельхозпродукции.

Кроме того, сектор Газа вынужден закупать за границей чистую воду, топливо и электричество (в основном в Израиле), так как около 95% колодезной воды внутри региона не пригодны для питья, а местная электростанция разрушена в ходе военного конфликта.

По данным МВФ за 2022 год, безработица в секторе Газа составляет 45%, процент населения за чертой бедности — 53%. Специалисты ООН подсчитали, что безработица среди молодежи еще выше и достигает до 70%.

Многие палестинцы выезжают на заработки в соседние страны. По информации The Times of Israel, американская технологическая компания Nvidia на протяжении нескольких лет работала со 100 инженерами из Газы. Израиль за прошлый год выдал палестинцам не менее 424 тыс. разрешений на въезд. Почти 83% из них зарегистрированы как поденщики.

По данным МВФ, 80% домохозяйств в секторе Газа получают продукты питания и наличные переводы в качестве гуманитарной помощи, чаще всего от Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

Кто занимал территорию до возникновения сектора Газа

Часто предками нынешних палестинцев называют филистимлян. Они пришли на территории современной Газы в XII веке до нашей эры, взяли под контроль несколько населенных пунктов и основали государство под названием Пентаполь (Пятиградье). В XI веке до нашей эры царь Саул создал Израильское царство, которое также претендовало на территории вокруг Газы в ходе столкновений с филистимлянами.

В IV веке до нашей эры на Ближний Восток вторгся Александр Македонский, в результате Газа перешла сначала к македонцам, затем римлянам. При них город входил в провинцию Иудея. После распада Римской империи Газа отошла Византии. В VI веке она стала крупным христианским центром. Но век спустя регион завоевали арабы, которые привнесли ислам и вместе с ним новые культурные нормы.

В XII веке в ходе крестового похода город взяли тамплиеры и временно вернули его к христианским традициям. В XVI веке Газа была завоевана Османской империей. В XIX веке город ненадолго захватили Франция и Египет, но вскоре он вернулся к туркам и оставался под их властью вплоть до окончания Первой мировой войны.

В ноябре 1917 года контроль над палестинскими территориями получила Великобритания, когда войска под командованием генерала Эдмунда Алленби изгнали турок. С 1922 года Великобритания получила мандат на управление Палестиной от Лиги наций. Он распространялся на территорию современной Иордании, Израиля и подконтрольные Палестинской национальной администрации районы. Лондон поддерживал переселение евреев на эти территории, в том числе из Российской империи и нацистской Германии. Из-за внезапной и многочисленной миграции среди арабского населения вспыхнули антисемитские настроения, начались погромы и восстание (1929 и 1936–1939 годы соответственно). Если в 1882-м на территориях Палестины проживало порядка 24 тыс. евреев (8% всего населения), в 1947-м их количество выросло до 630 тыс. (32%).

Как появился сектор Газа

В ноябре 1947 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о разделе подмандатной Палестины на два государства (еврейское и арабское), посчитав, что возникший национальный и религиозный конфликт невозможно разрешить внутри одной страны. Среди прочего в состав арабского государства планировали включить Восточный Иерусалим и территории нынешнего сектора Газа.

Палестинцы выступили против раздела территории и решения ООН, в итоге вспыхнула первая арабо-израильская война 1947–1949 годов. По ее итогам границы Израиля стали значительно шире, чем предполагалось по плану ООН, а территории на восточном побережье Средиземного моря занял Египет. Позже именно за ними закрепится название сектор Газа.

В июне 1967 года начался новый конфликт между Израилем, с одной стороны, и Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром — с другой. Он вошел в историю как Шестидневная война. В ней Израиль завоевал территории площадью около 68 тыс. кв. км, в том числе сектор Газа.

В 1993–1995 годах палестинцы и израильтяне заключили так называемые соглашения «Осло», в соответствии с ними на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа ввели самоуправление — Палестинскую национальную администрацию. С 2005 года Израиль вывел войска с территории сектора Газа и эвакуировал все еврейские поселения. Считается, что с тех пор в Газе крепнет радикальная исламистская палестинская организация «Хамас».

Какие операции Израиль проводил в секторе Газа до октября 2023 года

В июне—ноябре 2006 года Израиль провел первую военную операцию на территории сектора Газа. Она получила название «Летние дожди». Поводом стали нападение палестинцев на пост израильской армии вблизи кибуца Керем-Шалом и похищение капрала Гилада Шалита. В ходе неудачной попытки его освобождения израильская армия задействовала авиацию, артиллерию и около 3 тыс. солдат. В общей сложности погибли 400 палестинцев и 11 израильтян. В октябре 2011 года палестинцы освободили Гилада Шалита при посредничестве Египта.

В ноябре 2006 года в продолжение «Летних дождей» израильская армия провела операцию «Осенние тучи», чтобы добиться прекращения огня по территории Израиля.

В феврале—марте 2008 года израильтяне провели в секторе Газа операцию «Жаркая зима», чтобы ликвидировать палестинские ракеты и ракетные установки. Накануне спецоперации террористы из сектора Газа выпустили по Израилю около 60 ракет. Погибли 122 палестинца, ракеты не ликвидированы.

С декабря 2008 года по январь 2009 года в секторе Газа прошла операция возмездия «Литой свинец». Незадолго до этого палестинцы выпустили по территории Израиля 80 ракет и минометных снарядов. По оценкам ООН, за три недели погибло около 1,4 тыс. палестинцев, из которых не менее половины — мирные жители.

В ноябре 2012 года в ответ на ракетные обстрелы Израиль провел воздушную операцию «Облачный столп». В Израиле погибли 5 гражданских жителей, на территориях Палестины — 166 человек. Полностью разрушены 200 домов и 42 нежилых помещения.

В июле—августе 2014 года израильтяне провели наиболее кровопролитную операцию «Рубеж обороны». Были ранены 11 тыс. палестинцев, погибли не менее 2,1 тыс. человек (из них — 516 детей и 283 женщины). Ее целью называли ликвидацию подземных тоннелей в секторе Газа.

В мае 2021 года в ответ на ракетный обстрел израильской территории проведена операция «Страж стен». В ходе нее было ранено около 1,9 тыс. палестинцев, погибли 243 (из них — 66 детей и 39 женщин). Разрушено около 1,8 тыс. домов.

В мае 2023 года израильская армия провела в секторе Газа операцию «Щит и стрела». По заявлениям властей Израиля, в ходе операции военные ликвидировали лидеров террористической организации «Исламский джихад» (запрещена в России).