Зарубежные СМИ: Какие варианты будущего сектора Газа обсуждают США и Израиль?

«Хамас», Израиль и Египет договорились выпустить из Газы часть заложников. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, выехать с территории смогут тяжелораненые и иностранцы. Египет открыл КПП на границе с сектором, чтобы впустить около 90 пострадавших и 450 граждан других стран. В то же время, Вашингтон и Иерусалим обсуждают варианты будущего региона. Всего стороны рассматривают три варианта, пишет агентство Bloomberg. Один из них заключается в том, что контроль над территорией получат ближневосточные страны при условии размещения там военных США, Великобритании, Франции и Германии. Однако реализовать эти планы получится только после того, как израильские военные вытеснят боевиков «Хамаса». Обсуждения активизировались после того, как ЦАХАЛ начал наземную операцию. В то же время в американском Конгрессе до сих пор не могут договориться о финансовой поддержке Израиля. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Arafat Barbakh, Reuters Фото: Arafat Barbakh, Reuters

Помимо варианта с размещением в Газе многонациональных сил, США и Израиль обсуждают еще два предложения. Одно из них предполагает, что на территорию сектора введут миротворческие силы. Сейчас подобный режим действует на Синайском полуострове, где миссия следит за исполнением мирного договора 1979 года между Египтом и Израилем.

В Тель-Авиве считают эту идею «достойной рассмотрения», отмечает Bloomberg. Гораздо меньше там поддерживают вариант управления Газой под эгидой ООН. Согласно этому варианту, на территории создадут временное правительство при участии Организации Объединенных Наций и арабских стран.

Но источники Bloomberg говорят, что многое еще может измениться: переговоры о будущем Газы находятся на начальной стадии. Все три варианта могут быть рискованны для США и других стран, в том числе государств Персидского залива.

Американский лидер Джо Байден, как сообщили источники, считает, что подвергать опасности даже небольшой контингент войск США политически недальновидно. В Белом доме заявили, что отправка военных в сектор Газа в составе миротворческой миссии не рассматривается, отмечает Reuters.

В то же время администрация Байдена в очередной раз попросила Конгресс принять законопроект о поддержке Израиля и Украины более чем на $100 млрд. Однако сделать это сложно из-за конфронтации между Палатой представителей и Сенатом, подчеркивает The New York Times. Новый спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон выступил против помощи Киеву и опубликовал законопроект о выделении Израилю $14 млрд.

Однако документ вряд ли одобрят в Сенате, который контролируют демократы. Госсекретарь Энтони Блинкен уже заявил, что помощь странам нельзя разделять, иначе это укрепит позиции России, приводит его словам британская The Guardian.

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