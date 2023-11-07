МТС согласилась отменить плату за безлимитную раздачу мобильного интернета

Оператор связи МТС отменит плату за безлимитную раздачу интернета со смартфонов. МТС была последней компанией из четырех крупнейших операторов связи, которая решила ввести безлимитную раздачу мобильного интернета. Ранее на аналогичный шаг по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) согласились «МегаФон», «Билайн» и Tele2.

«В целях создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов МТС отменяет плату за раздачу трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами трафика»,— сообщил оператор (пресс-релиз есть у «Ъ»). МТС уточнила, что в связи с «техническими особенностями реализации раздачи» для отмены платы «может потребоваться некоторое время».

Летом абоненты «большой четверки» операторов — МТС, «МегаФона», «Билайна» и Tele2 — пожаловались, что услуга безлимитной раздачи мобильного интернета стала платной. ФАС назвала эту практику неправомерной и пригрозила операторам делами о нарушении антимонопольного законодательства.

30 октября ФАС сообщила, что «МегаФон», «Билайн» и Теле2 согласились отменить плату за раздачу интернета. МТС объяснила отказ сделать услугу бесплатной отсутствием ограничений для ряда пользователей, которые используют мобильную сеть для торрентов и стриминга. Оператор тогда указал, что это может привести к ухудшению качества связи для большинства абонентов.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Интернет попал под раздачу».