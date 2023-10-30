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Коммерсантъ FM
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ФАС: операторы вернут россиянам бесплатную раздачу интернет-трафика

Операторы связи «Мегафон», «Вымпелком» (бренд «Билайн») и Теlе2 в ближайшее время вернут россиянам возможность бесплатно раздавать интернет-трафик с мобильных устройств, рассказали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. При этом в компании МТС принимать аналогичное решение пока не собираются.

Как сообщается в Telegram-канале антимонопольного органа, компания «Мегафон» отменила взимание платы за раздачу трафика с 23 октября текущего года. Оператор Tele2, как подчеркнули в ФАС, отменит плату за данную услугу для новых подключений абонентов с 22 ноября нынешнего года, а для всех своих клиентов — с 19 декабря. В «Билайне» точных сроков возврата бесплатной раздачи интернет-трафика пока не назвали. Оператор пообещал до начала декабря провести оценку сроков технической реализации отмены платы за эту услугу.

В середине сентября ФАС потребовала, чтобы МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 отменили плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств в течение месяца. Ведомство пригрозило операторам делами о нарушении антимонопольного законодательства. На 18 сентября стоимость раздачи интернета у «большой четверки» составляла порядка 100 руб. в месяц.

Подробнее о повышении цен российскими операторами — в материале «Ъ» «Тарифы на связь покраснели».

Александр Кислов

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