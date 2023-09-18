Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФАС потребовала от «большой четверки» отменить плату за раздачу интернета

МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 должны отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств в течение месяца, заявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Ведомство пригрозило операторам делами о нарушении антимонопольного законодательства.

ФАС в августе направила «большой четверке» запросы с целью «установить все обстоятельства и детали». «При этом достаточного экономического, технологического либо иного обоснования компании в адрес службы не предоставили»,— говорится в сообщении ФАС.

Ведомство посчитало, что в действиях сотовых операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства в п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции. В течение месяца операторы должны отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств и не препятствовать абонентам свободно пользоваться этой услугой, заявила служба.

На 18 сентября стоимость раздачи интернета у «большой четверки» составляет около 100 руб. в месяц. «Билайн», МТС и «МегаФон» сообщили, что не получали от ФАС предупреждений, но изучат ее позицию.

14 сентября мобильный оператор МТС анонсировал увеличение стоимости ряда тарифов. С 28 сентября оператор повышает стоимость на 10–12%. На эту ситуацию обратила внимание Федеральная антимонопольная служба. На фоне жалоб потребителей об увеличении стоимости услуг она начала проверку в отношении МТС. Аналитики считают, что стоимость услуг повысят все операторы.

В 2022 году ФАС уже отменила повышение тарифов «большой четверки». Тогда Арбитражный суд Москвы не поддержал иски «МегаФона» и МТС, которые пытались обжаловать штрафы, назначенные ФАС.

Подробнее о повышении цен у МТС — в материале «Ъ» «Тарифы на связь покраснели».

Александра Горошилова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...