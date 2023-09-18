ФАС потребовала от «большой четверки» отменить плату за раздачу интернета

МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 должны отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств в течение месяца, заявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Ведомство пригрозило операторам делами о нарушении антимонопольного законодательства.

ФАС в августе направила «большой четверке» запросы с целью «установить все обстоятельства и детали». «При этом достаточного экономического, технологического либо иного обоснования компании в адрес службы не предоставили»,— говорится в сообщении ФАС.

Ведомство посчитало, что в действиях сотовых операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства в п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции. В течение месяца операторы должны отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств и не препятствовать абонентам свободно пользоваться этой услугой, заявила служба.

На 18 сентября стоимость раздачи интернета у «большой четверки» составляет около 100 руб. в месяц. «Билайн», МТС и «МегаФон» сообщили, что не получали от ФАС предупреждений, но изучат ее позицию.

14 сентября мобильный оператор МТС анонсировал увеличение стоимости ряда тарифов. С 28 сентября оператор повышает стоимость на 10–12%. На эту ситуацию обратила внимание Федеральная антимонопольная служба. На фоне жалоб потребителей об увеличении стоимости услуг она начала проверку в отношении МТС. Аналитики считают, что стоимость услуг повысят все операторы.

В 2022 году ФАС уже отменила повышение тарифов «большой четверки». Тогда Арбитражный суд Москвы не поддержал иски «МегаФона» и МТС, которые пытались обжаловать штрафы, назначенные ФАС.

Подробнее о повышении цен у МТС — в материале «Ъ» «Тарифы на связь покраснели».

Александра Горошилова