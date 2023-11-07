Трамп отклонил предложение Зеленского посетить Украину

Бывший президент США Дональд Трамп отказался ехать на Украину. Приглашение накануне озвучил президент Украины Владимир Зеленский, который пообещал, что при личной встрече объяснит господину Трампу невозможность завершить конфликт с Россией за 24 часа.

«Я очень уважаю президента Зеленского, но думаю, что было бы неуместно ехать на Украину в это время. С ним сейчас имеет дело администрация Байдена, и мне бы не хотелось создавать конфликт интересов»,— объяснил экс-президент США (цитата по Newsmax).

Дональд Трамп неоднократно говорил, что сможет завершить российско-украинский конфликт за 24 часа. Он также уверял, что сможет убедить европейских союзников тратить больше денег на Украину. В октябре президент США Джо Байден запросил у Конгресса $106 млрд для финансирования помощи Украине, Израилю, Тайваню.

Подробности — в публикации «Ъ» «Законодатели неисполнительные».

Лаура Кеффер