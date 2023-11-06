Зеленский предложил объяснить Трампу невозможность завершить конфликт за 24 часа

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывшего президента США Дональда Трампа приехать в Киев. Господин Зеленский заявил, что при личной встрече может объяснить ему невозможность урегулировать военный конфликт с Россией за сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Если он (господин Трамп.— "Ъ") сможет прийти сюда, мне понадобится 24 минуты — да, 24 минуты... Не более — 24 минуты, чтобы объяснить президенту Трампу, что он не может управлять этой войной. Он не может принести мир из-за Путина»,— сказал Владимир Зеленский в интервью NBC.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что сможет завершить российско-украинский конфликт за 24 часа. При этом он не объяснил, как именно планирует это сделать. Господин Трамп также уверял, что за десять минут сможет убедить европейских союзников тратить больше денег на Украину. В октябре президент США Джо Байден запросил у Конгресса $106 млрд для финансирования помощи Украине, Израилю, Тайваню. Из них $61,4 млрд планировалось выделить Киеву.

Подробности — в материале «Ъ» «Законодатели неисполнительные».

Лаура Кеффер