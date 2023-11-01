Законодатели неисполнительные

У Пентагона осталось около $5,5 млрд на поставку новых партий вооружений Украине. В администрации президента США предупреждают: если Конгресс не согласует выделение дополнительного финансирования, усилия Вашингтона по поддержке Киева окажутся напрасными, а интересы национальной безопасности будут подорваны. Исполнительная и законодательная ветви власти в Штатах перешли в режим взаимного шантажа. Республиканцы в Палате представителей настаивают на отдельном рассмотрении помощи Израилю и Украине, напирая на приоритетность помощи ближневосточному союзнику. Глава Белого дома в ответ грозит наложить вето на законопроект, если в нем не будет статей расходов на Украину. И пока в Вашингтоне спорят о структуре и очередности, из Киева звучат настойчивые призывы срочно нарастить поставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Палаты представителей Майк Джонсон

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters Спикер Палаты представителей Майк Джонсон

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters

Вопрос выделения дополнительного финансирования Украине, которое, как предполагается, будет исчисляться десятками миллиардов долларов, остается главной причиной внутриполитического раскола в США. Причем ожесточенные споры идут сразу по нескольким линиям. К противостоянию между демократами и республиканцами, а также между законодательной и исполнительной ветвями власти добавляется отсутствие консенсуса внутри Республиканской партии.

Начавшаяся 7 октября война между Израилем и радикальным палестинским движением «Хамас» оттянула внимание США от Украины. Ряд аналитиков сразу предположили: согласование новых ассигнований Киеву из-за эскалации на Ближнем Востоке станет почти непосильной задачей, а республиканцы — традиционно в большей степени симпатизирующие Израилю, нежели демократы,— используют ситуацию, чтобы резко сократить или вовсе перекрыть поставки Украине под предлогом защиты более близкого союзника. На деле все пока выходит несколько сложнее.

Основная борьба разворачивается вокруг законопроекта, в рамках которого Джо Байден попросил Конгресс выделить $106 млрд для финансирования помощи Украине, Израилю, Тайваню, а также заложить деньги на строительство защитной стены на границе с Мексикой.

Большая часть этих средств — $61,4 млрд — должна пойти на поддержку Киева. Израилю по планам Белого дома достанется $14,3 млрд.

Однако новоизбранный спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался выносить документ на голосование и решил разделить законопроект, заявив о необходимости рассмотреть финансирование Израиля в приоритетном порядке. В итоге он представил свой законопроект о выделении Израилю помощи в размере $14,3 млрд.

Примечательно, что, будучи противником многомиллиардных трат на Украину, Майк Джонсон уже после избрания спикером не стал отказывать Киеву в поддержке. Напротив, по его мнению, Вашингтон должен помогать Украине, но при этом строго следить за использованием выделенных денег и заняться согласованием отдельного законопроекта лишь после урегулирования вопроса с поддержкой Израиля.

В Белом доме с этим не согласны. Как сообщило агентство Reuters, Джо Байден уже пригрозил наложить вето на законопроект по Израилю, если в нем не окажется помощи для Украины. Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер также заверил, что предложенный консерваторами документ не пройдет верхнюю палату. Более того, президента и демократов-законодателей фактически поддержал лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. По его мнению, «настал момент для быстрых и решительных действий, чтобы предотвратить будущие жертвы и навязать реальные последствия тиранам, терроризирующим народы Украины и Израиля».

Сыграть на этих противоречиях и убедить членов Конгресса действовать по предложенной господином Байденом схеме в Капитолий отправили госсекретаря Энтони Блинкена и главу Пентагона Ллойда Остина.

Министр обороны США, будто памятуя о недавних словах Майка Джонсона о том, что «нельзя дать Путину победить на Украине», заверил: если поддержка Киева Вашингтоном прекратится, «Путин добьется успеха». «Я могу гарантировать, что без нашей поддержки (Украины.— “Ъ”)... Путин станет сильнее и ему удастся сделать то, что он хочет»,— предупредил Ллойд Остин законодателей.

Он добавил, что Вашингтон ждет от Киева продолжения контрнаступления в зимние месяцы, но ВСУ не смогут проводить операции, если военно-финансовая помощь со стороны США прекратится. Как рассказал 31 октября спикер Пентагона генерал Пэт Райдер, у Штатов осталось «не более $5,4 млрд, которые можно использовать для Украины». И этих денег, считают в администрации, надолго не хватит.

Энтони Блинкен полностью поддержал Ллойда Остина и предупредил, что конфликт может вовлечь страны НАТО, если Вашингтон не продолжит помогать Киеву. Оба чиновника подчеркнули, что финансирование Украины и Израиля необходимо принимать единым пакетом, поскольку речь идет о звеньях одной цепи — защите демократии и национальных интересов США.

Однако республиканцы в нижней палате пока, похоже, не готовы прислушаться к администрации и намерены уже на этой неделе рассмотреть отдельный законопроект по Израилю.

А это значит, что противостояние Белого дома, демократов и части умеренных республиканцев с одной стороны и правых консерваторов, фактически управляющих Палатой представителей, с другой продолжится.

Между тем в Киеве считают, что не могут позволить себе продолжительное ожидание. Тем более что контрнаступление-2023 не увенчалось успехом, а на некоторых участках фронта в середине осени вооруженным силам Украины (ВСУ) пришлось и вовсе уйти в оборону. Как написало издание Politico, «Украина умоляет США усилить поддержку против России». На прошлой неделе уговаривать американцев в Вашингтон приехала украинская делегация, состоящая из чиновников и военных. Представители Киева попросили коллег начать тренировки украинских морпехов для проведения операций, в частности, по форсированию Днепра в Херсонской области. Кроме того, Украина запросила новые средства противовоздушной обороны и модификацию ракетных систем ATACMS, которые только недавно поступили в распоряжение ВСУ, с осколочно-фугасной, а не кассетной боеголовкой. Примечательно, что гости из Киева также попытались логически связать воедино два конфликта, настаивая на необходимости одновременно помогать и Украине, и Израилю.

Такого же подхода придерживается и украинский президент Владимир Зеленский, который на днях встретился в Киеве с двухпартийной делегацией членов Палаты представителей. От республиканцев был, правда, лишь один Френч Хилл, но этого оказалось достаточно, чтобы господин Зеленский поблагодарил обе партии и обе палаты Конгресса за «единство в поддержке Украины». Глава МИДа страны Дмитрий Кулеба, в свою очередь, выразил уверенность, что Палата представителей в итоге поддержит выделение денег для Украины, и списал дискуссии в Вашингтоне на внутриполитическое противостояние, в рамках которого «грех было бы не воспользоваться» внесенным господином Байденом законопроектом в своих интересах.

В Москве, несмотря на неопределенность в Вашингтоне, считают, что США продолжат помогать Украине. «Главным рулевым в этом процессе являются США, вовсе не Киев. Поэтому чем дольше США будут подливать масло в огонь своими действиями, своей прямой вовлеченностью в конфликт, тем больше все будет продолжаться. Но все равно это не способно изменить ход событий. Россия достигнет своих целей»,— заверил на днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Алексей Забродин