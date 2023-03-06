Дональд Трамп пробуется на роль спасителя

Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США Дональд Трамп решил сделать украинский конфликт одной из ключевых тем своей предвыборной кампании. Выступая на республиканской Конференции консервативных политических действий (CPAC), он пообещал за 24 часа остановить боевые действия и за десять минут убедить европейских союзников тратить больше денег на Украину. Понимание того, что затягивание конфликта может в числе прочих факторов привести к поражению на выборах-2024, имеется и у нынешней демократической администрации. Как утверждают американские СМИ, Белый дом торопит Киев с контрнаступлением и ждет от Украины побед на поле боя, чтобы она поскорее и с лучших переговорных позиций вступила в диалог с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступая на конференции американских консерваторов, экс-президент США Дональд Трамп пообещал в случае избрания в президенты за 24 часа остановить боевые действия на Украине

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Выступая на конференции американских консерваторов, экс-президент США Дональд Трамп пообещал в случае избрания в президенты за 24 часа остановить боевые действия на Украине

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Дональд Трамп, выступив в выходные с обличительной речью в адрес республиканского мейнстрима и действующей администрации США (см. «Ъ-Онлайн» от 5 марта), среди прочего затронул и проблему российско-украинского конфликта. Судя по его заявлениям, прозвучавшим на CPAC, бывший американский лидер, который намерен в очередной раз побороться за номинацию кандидата в президенты от Республиканской партии, решил сделать украинский кризис одной из главных тем своей предвыборной кампании.

Господин Трамп заверил собравшихся под Вашингтоном консерваторов, что в случае избрания президентом ему понадобится не больше 24 часов, чтобы остановить боевые действия. По его словам, он еще не успеет войти в Овальный кабинет, а уже добьется урегулирования «катастрофической войны между Россией и Украиной». Дональд Трамп отметил, что в бытность президентом он «ладил» как с Украиной, так и с российским президентом Владимиром Путиным, причем с последним он и вовсе «ладил очень хорошо». Поэтому найти пути решения конфликта, который «нужно урегулировать прямо сейчас», для него было бы «очень просто». Как именно он собирался его урегулировать, политик конкретизировать не стал, поскольку в противном случае, «вероятно, не смог бы этого сделать».

Для того же, чтобы заставить союзников в Европе тратить больше денег на помощь Украине, у господина Трампа, по его словам, ушло бы еще меньше времени. Он сказал, что ему хватило бы десяти минут, чтобы найти для европейских лидеров нужные слова, после чего они «согласились бы платить» за поддержку Киева столько же, сколько тратят США. По подсчетам Дональда Трампа, Вашингтон выделил Украине уже $140 млрд, а все страны Евросоюза — около $15–16 млрд (по данным западных аналитиков, Штаты к середине января выделили помощи Украине на $76 млрд, ЕС — на $56 млрд). Подобное распределение финансовой нагрузки, уверен 45-й президент США, несправедливо, поскольку конфликт «затрагивает Европу больше». «Мы вложили $140 млрд, а они (другие страны НАТО.— “Ъ”) вложили лишь крошечную часть от этой суммы. И вы знаете, мы все хотим добиться успеха! Но для них это гораздо важнее, чем для нас, из-за того, где именно это происходит»,— негодовал господин Трамп, отдельно уколов Германию, которая «не платит свою долю».

Дональд Трамп ясно давал понять, что его политика по отношению к Украине будет совершенно иной, чем у действующей администрации США, делая упор на то, что исход боевых действий для Америки не так важен, как для Европы. И это явно шло вразрез с официальными заявлениями президента Джо Байдена и представителей его команды, ставящих безопасность, благополучие и судьбы демократии во всем мире в зависимость от исхода конфликта.

При этом, видимо, чтобы его снова не обвинили в «сговоре с Россией», Дональд Трамп напомнил, что проводил жесткую линию по отношению к Владимиру Путину (хотя и «хорошо с ним ладил»). «Именно я прикончил его трубопровод!» — сказал господин Трамп. Он отметил, что как никто другой противодействовал запуску «Северного потока-2», который к концу его первого срока «был мертв», но потом пришел господин Байден «и в первый же день одобрил строительство газопровода». Кроме того, по его словам, он в личной беседе с господином Путиным советовал тому «не захватывать страны, поскольку тогда Москва окажется под тяжелым ударом».

Несложно заметить, что позиции Дональда Трампа по отношению к украинскому конфликту противоречат официальной линии США, которой придерживаются не только демократы во главе с Джо Байденом, но и влиятельные политики из числа классических республиканцев, будь то спикер Палаты представителей Кевин Маккарти или лидер меньшинства с Сенате Митч Макконнелл. Все они в той или иной степени заявляли о намерении поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» (пусть в некоторых случаях и с оговорками о необходимости большей подотчетности выделяемых Киеву средств). И уж точно никто из них публично не настаивал на немедленном прекращении конфликта с сохранением статус-кво.

При этом, судя по периодическим публикациям в западных СМИ со ссылкой на американских чиновников, закулисно представители администрации США дают понять Киеву, что ждут от него побед на поле боя в ближайшие месяцы для создания лучших переговорных позиций. Демократы спешат урегулировать конфликт до выборов-2024. Ведь нетрудно представить, с каким усердием Дональд Трамп или губернатор Флориды Рон Десантис, пока не объявивший о притязаниях на Белый дом, но воспринимающий украинский кризис со схожих с 45-м президентом позиций, будут использовать конфликт в своих избирательных кампаниях. В конце концов, уже сейчас тезис о том, что поддержка Украины ложится тяжелым грузом на плечи американских налогоплательщиков, находит отклик у части электората. Затянувшиеся до ноября 2024 года боевые действия вполне могут аукнуться демократам, хотя, возможно, и не окажут решающего влияния на итоги выборов.

Кстати, за день до выступления Дональда Трампа на CPAC к Джо Байдену в Белый дом приезжал канцлер ФРГ Олаф Шольц — впервые с момента ввода российских войск на территорию Украины. Публично политики сделали немного заявлений, однако, как отметила газета The Wall Street Journal, им было что обсудить и за закрытыми дверями. По данным WSJ, у США и Западной Европы наметились разногласия с восточноевропейскими странами по отношению к тому, каким образом может завершиться российско-украинский конфликт. Издание со ссылкой на американские источники сообщило, что во время визита в Варшаву господин Байден попросил лидеров стран Балтии поменьше требовать полного поражения России. В Вашингтоне, Берлине и Париже считают, что следует дождаться определенных успехов Украины на поле боя и сразу после этого убедить президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры.

Очевидно, что выходить на выборы-2024 для Джо Байдена и демократов с некими перспективами разрешения кризиса было бы куда сподручнее, чем позволить оппонентам кормить избирателей обещаниями уладить конфликт и позволить американским налогоплательщикам вздохнуть свободнее.

Алексей Забродин