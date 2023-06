Невицеприятные слова

Бывший вице-президент США Майк Пенс, едва вступив в предвыборную гонку, уже отметился рядом громких высказываний. При этом он не только подверг критике нынешнюю демократическую администрацию, но и показал, что далеко не во всем согласен со своим бывшим руководителем, соратником по Республиканской партии Дональдом Трампом. Пока позиции господина Пенса нельзя назвать устойчивыми, однако при грамотно выстроенной избирательной кампании и успешном выступлении на дебатах он вполне сможет переманить на свою сторону наиболее консервативно настроенных сторонников экс-президента Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вступивший в предвыборную гонку Майк Пенс (справа) может отнять часть избирателей у своего бывшего шефа Дональда Трампа

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters Вступивший в предвыборную гонку Майк Пенс (справа) может отнять часть избирателей у своего бывшего шефа Дональда Трампа

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

На этой неделе список политиков, претендующих на участие в выборах-2024 от Республиканской партии, заметно пополнился. Так, о намерении баллотироваться объявил губернатор штата Северная Дакота Дуг Бергам. «Нам нужны перемены в Белом доме. Нам нужен новый лидер для изменения экономики. Поэтому я сегодня объявляю, что буду баллотироваться в президенты»,— написал он в среду в газете The Wall Street Journal. Днем ранее о таком же решении объявил на встрече со своими сторонниками экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Но главное внимание в эти дни было приковано к бывшему вице-президенту США Майку Пенсу.

«Было бы легко оставаться в стороне. Но меня воспитывали не так. Поэтому сегодня перед Богом и моей семьей я объявляю, что буду участвовать в выборах президента США»,— заявил господин Пенс в видеообращении, которое было опубликовано 7 июня в Twitter.

Таким образом, уже есть 11 претендентов на выдвижение в президенты США от республиканцев. Главный из них, конечно, экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Его основным соперником считается губернатор Флориды Рон Десантис. Но теперь, со вступлением в гонку Майка Пенса, появился еще один человек, который узнаваем и популярен среди американского электората.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Губернатор штата Северная Дакота Дуг Бергам Фото: Reuters / Dan Koeck Экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи Фото: Reuters / Sophie Park Губернатор Флориды Рон Десантис Фото: Reuters / Brian Snyder Следующая фотография 1 / 3 Губернатор штата Северная Дакота Дуг Бергам Фото: Reuters / Dan Koeck Экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи Фото: Reuters / Sophie Park Губернатор Флориды Рон Десантис Фото: Reuters / Brian Snyder

Всех этих трех кандидатов связывает схожая риторика. В своих предвыборных роликах они заявили о необходимости не просто отстаивать свободу слова и американские ценности, но и противостоять «левым радикалам». Именно последних они винят во многих нынешних бедах США.

Показательный пример — война с «гендерной идеологией». Дональд Трамп в ходе кампании выступил против операций по смене пола среди несовершеннолетних. Ту же позицию занял и Майк Пенс. А Рон Десантис на практике смог реализовать идеи, утвердив во Флориде ряд соответствующих законов. Инициатива, получившая название «Пусть дети остаются детьми» (Let kids be kids), позволила ограничить хирургические операции по смене пола среди несовершеннолетних, а также закрепить разделение на женские и мужские раздевалки. Чуть раньше во Флориде был принят законопроект «Не говори о геях» (Don`t Say Gay Bill), который отменил школьные уроки по вопросам сексуальной идентичности.

В целом пока три кандидата больше всего говорят про культурные и идеологические войны, а, например, экономику вспоминают не так уж часто. Это понятно, учитывая, что многие участники американских праймериз руководствуются принципом «Голосуй за наиболее яркого и радикального».

Есть даже негласное правило, которое сформулировал для кандидатов политтехнолог Дональда Трампа Роджер Стоун: «На праймериз будь радикальным, на общенациональных выборах — умеренным».

По данным портала FiveThirtyEight, высчитывающего среднее арифметическое из предвыборных опросов, в битве республиканцев по-прежнему лидирует Дональд Трамп — он пользуется популярностью у 53,8% респондентов. Рон Десантис располагает 21,2%. А вот Майк Пенс — всего 5,4%.

Однако делать далеко идущие прогнозы пока сложно. Ключевое событие для избирателей — дебаты на праймериз, а они начнутся только в августе. Кроме того, точность соцопросов повышается до необходимого уровня только к моменту, когда остаются всего два претендента на Белый дом — от Республиканской и Демократической партий соответственно. Сейчас большинство исследований — это замеры общественного мнения в отдельных штатах, а не по всей территории США сразу.

Хотя Дональд Трамп и остается фаворитом, его антирейтинг слишком велик. По данным все того же FiveThirtyEight, позитивно к экс-президенту относится 41% респондентов, а вот негативно — 54,6%.

Этим могут воспользоваться его соперники — Рон Десантис, обладающий имиджем «свежего» политика, и Майк Пенс, который может похвастаться самыми консервативными взглядами из всей троицы. В свое время господин Пенс был нужен Дональду Трампу в качестве вице-президента именно для работы с наиболее консервативным электоратом Республиканской партии. Теперь же у политика есть все шансы на то, чтобы переманить на свою сторону немалую часть избирателей Дональда Трампа.

Первые заявления господина Пенса после выдвижения говорят о том, что жалеть своего бывшего начальника он не собирается. Так, в эфире телеканала CNN политик выразил большие сомнения насчет того, что его «бывший напарник станет кандидатом в президенты от республиканцев». «Разные времена требуют разного руководства»,— пояснил Майк Пенс.

Среди прочего бывший вице-президент заочно поспорил с Дональдом Трампом по иммиграционной проблематике. Например, он сказал, что не будет восстанавливать политику разделения семей мигрантов на границе, в то время как сам экс-президент возрождения этой спорной практики не исключал. Кроме того, он резко раскритиковал бывшего главу Белого дома за то, что тот в феврале 2022 года назвал президента РФ Владимира Путина гением. «Я знаю разницу между гением и военным преступником, и я знаю, кому нужно выиграть войну на Украине,— отметил Майк Пенс.— Я считаю, что США должны продолжать предоставлять мужественным солдатам на Украине ресурсы, необходимые им для отражения российского вторжения и восстановления территориальной целостности». В мае в той же программе в эфире CNN Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос, хочет ли он победы Украины. «Я хочу, чтобы все перестали умирать. Они умирают. И русские, и украинцы. Я хочу, чтобы они перестали умирать. И я сделаю это за 24 часа»,— говорил тогда экс-президент.

Резюмируя, Майк Пенс дал понять, что у него с Дональдом Трампом не просто разногласия по поводу каких-то прошлых событий (например, действий 45-го президента США после выборов-2020). У них, как отметил политик, «разное видение роли партии (Республиканской партии.— “Ъ”) и того, куда она должна идти». Вопрос только, какой путь считают наилучшим американские избиратели.

Павел Дубравский, Павел Тарасенко