Соединенные расходы Америки

Американская администрация обратилась к Конгрессу с запросом на предоставление пакета экстренной помощи в размере более $100 млрд для обеспечения национальной безопасности США. В этом пакете объединены средства на поддержку Израиля, сдерживание Китая и укрепление южной границы США, но наиболее значительная сумма запрошена для Украины. Законопроект вызвал недовольство у многих республиканцев, которые обвинили Джо Байдена в трюкачестве, отмечая, что он использует помощь Израилю в качестве наживки. Со значительной степенью вероятности Конгресс отвергнет этот документ и предложит свой собственный законопроект или несколько законопроектов, в которых расходы будут разделены и не все запросы администрации получат одобрение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден (в центре)

Фото: Kevin Lamarque, Reuters Президент США Джо Байден (в центре)

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Президент Джо Байден, как и обещал в своем обращении к нации, отправил в пятницу в Конгресс предложение об экстренном финансировании нужд национальной безопасности на $105 млрд. В письме члену Палаты представителей Патрику Макгенри, который временно исполняет обязанности спикера, глава бюджетного отдела Белого дома Шаланда Янг в подробностях рассказала, как администрация планирует финансировать эти приоритеты.

Самая крупная статья расходов, $61,4 млрд, по задумке администрации, пойдет на поддержку Украины. Израиль может получить $14,3 млрд.

По данным Белого дома, большая часть этих денег будет направлена на создание и поддержание систем противовоздушной и противоракетной обороны. Еще около $14 млрд планируется направить на укрепление южной границы США, $7,4 млрд — на инициативы в Индо-Тихоокеанский регионе для сдерживания Китая, $9,15 млрд — на гуманитарную помощь Украине, Израилю и в секторе Газа. «Мир наблюдает и американский народ справедливо ожидает, что его лидеры соберутся вместе и реализуют эти приоритеты, и я призываю Конгресс рассмотреть их в рамках всеобъемлющего двухпартийного соглашения в предстоящие недели»,— сказала госпожа Янг во время беседы с журналистами.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер тут же выступил в поддержку администрации, заявив, что «этот закон слишком важен, чтобы ждать… Демократы будут действовать оперативно по этому запросу, и мы надеемся, что наши коллеги-республиканцы… присоединятся к нам, чтобы утвердить это столь необходимое финансирование».

Однако республиканцы, похоже, торопиться не собираются. Их лидер в Сенате Митч Макконнелл, формально хотя и поддержал предложение, заявил, что его однопартийцы хотят предложить свой законопроект.

Сенатор-республиканец Том Коттон был откровеннее, назвав запрос президента «мертворожденным». «Мутное предложение о финансировании, представленное президентом Байденом, столь же мертворожденное, как и его бюджетные предложения»,— заявил законодатель. По его словам, республиканцы в верхней палате Конгресса не намерены давать зеленый свет $3,5 млрд на решение «потенциальных потребностей жителей Газы». Это, по мнению политика, «фактически является линией снабжения террористической организации "Хамас"».

Сенатор возмутился и тем, что администрация хочет «потратить $11,8 млрд на финансирование невоенных расходов правительства Украины, например пенсии для украинских госслужащих». «Предложение Байдена ведет в никуда, и республиканцы Сената возьмут на себя руководство созданием законопроекта о финансировании, который защищает американцев и их интересы»,— заключил он.

Отметим, что господин Коттон — близкий соратник Митча Макконнелла, а значит, администрации Джо Байдена стоит готовиться к сложным переговорам, прежде чем республиканцы допустят пакет помощи к голосованию в верхней палате. Хотя формально в Сенате большинство за демократами (у них при условии кворума — 51 место, а у республиканцев — 49 мест), для вынесения на голосование любого законопроекта необходимо 60 голосов за. В итоге, несмотря на однозначную поддержку документа лидером большинства Чаком Шумером, провести документ без республиканского меньшинства не получится.

Вот почему с большой долей вероятности предложение Джо Байдена будет в Сенате пересмотрено, а на создание и рассмотрение нового законопроекта «может уйти несколько недель», пишет AP.

В этой связи председатель сенатского комитета по ассигнованиям демократка Пэтти Мюррей и главная республиканка в нем Сюзан Коллинз уже объявили о проведении 31 октября слушаний по запросу о расходах с участием министра обороны Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена.

Под вопросом и то, удастся ли провести эти предложения одним пакетом. Хотя помощь и Израилю, и Украине пользуются широкой поддержкой в обеих палатах, немало республиканцев опасаются связывать финансирование двух стран из-за разногласий в собственной партии. К слову, предыдущий похожий запрос администрации на $40 млрд был удовлетворен лишь частично. Тогда Джо Байден тоже пытался объединить две статьи расходов, но безуспешно. На преодоление последствий стихийных бедствий средства были направлены, а вопрос о выделении $24 млрд Киеву отложили в долгий ящик.

Член Палаты представителей Роджер Уильямс, республиканец от штата Техас, которого цитирует агентство, признался, что предложение президента обсуждалось на закрытом заседании республиканской делегации его штата в пятницу. Он сказал, что его соратники по партии «встревожены» тем, что в запросе администрации совмещены различные статьи расходов. По словам господина Уильямса, Джо Байден «знает, что не сможет добиться этого (финансирования.— “Ъ”) без Израиля».

А сенатор-республиканец Джеймс Вэнс в интервью Fox News обвинил администрацию в том, что она пытается использовать для финансирования Украины «погибших израильских детей» и это «отвратительно».

По мнению AP, решение Джо Байдена объединить несколько статей расходов в надежде на двухпартийный консенсус может привести к провалу законопроекта.

Правда, по версии The Hill, разменной монетой в этом вопросе могло бы стать увеличение объема средств на укрепление границы с Мексикой. То, что сделка «охрана границ в обмен на помощь Израилю и Украине» обсуждается, по сути, подтвердил сенатор от Техаса Джон Корнин. «Я поддерживаю помощь Израилю и Украине. Но без значимых и существенных изменений в политике, которая поможет решить проблему кризиса на границе… такая помощь окажется под серьезной угрозой»,— написал законодатель в соцсети X.

Впрочем, если в Сенате у администрации возможен хоть какой-то диалог с законодателями, в Палате представителей, которая из-за противоречий среди республиканцев вторую неделю находится в состоянии безвластия, все еще сложнее. Там сейчас в принципе не предвидятся никакие голосования, кроме как по выбору спикера.

Две наиболее очевидные кандидатуры — лидера республиканцев Стива Скалиса и главы судебного комитета Джима Джордана — не смогли получить необходимые 217 голосов. В пятницу законодатели, по замечанию экс-спикера Кевина Маккарти, вернулись к «нулевому уровню» в этом вопросе, и партия «в отчаянной» ситуации.

Есть и другая проблема. Если по выделению помощи Израилю республиканцы в нижней палате более или менее солидарны, то с финансированием Украины все крайне непросто.

По версии Politico, выделение средств Киеву «для республиканцев в Палате представителей остается политически токсичным вопросом». Дело в том, что число конгрессменов-республиканцев, скептически относящихся к помощи Украине, постепенно растет. Судя по последнему голосованию по бюджету Пентагона в конце сентября, их уже больше половины. Поэтому даже если Палата представителей каким-то чудесным образом в ближайшие дни выберет спикера, то предложить для обсуждения предлагаемый администрацией законопроект он не сможет — это будет нарушением партийной этики. Неформальное правило Хастерта гласит, что спикер не предлагает документ на рассмотрение, если «большинство большинства» (а это сейчас именно республиканцы) не поддерживает его.

Понимая всю спорность вопроса о помощи Украине, Джо Байден в упомянутой речи в четверг упирал на то, что часть средств, выделяемых по этой статье, по сути, пойдет на укрепление оборонной мощи США. Действительно, новое предложение помощи, обнародованное Белым домом в пятницу, подразумевает, что из $61,4 млрд для Украины лишь $30 млрд — прямая помощь. Остальные средства будут использованы «для пополнения собственных запасов новым вооружением». Это «оборудование, которое защищает Америку и производится в Америке. Ракеты Patriot для ПРО, производства Аризоны, артиллерийские снаряды, которые производятся в 12 штатах страны, в Пенсильвании, Огайо, Техасе», утверждал Джо Байден.

Республиканцы в Палате представителей сомневаются в том, что этот аргумент может серьезно повлиять на настроения однопартийцев, но выразили мнение, что разговор пошел в правильном направлении. Так, по словам конгрессмена Дэна Креншоу, он, конечно, «рад, что кто-то наконец предложил Байдену поговорить о том, что, черт возьми, происходит с помощью Украине. Это полезно и абсолютно необходимо для некоторых людей». Схожую мысль в беседе с Politico высказал и конгрессмен Уоррен Дэвидсон из Огайо, заявивший, что пока республиканцы не понимают, каких целей хотят достичь в администрации в контексте украинской кампании. «Нужно больше ответственности. Американский народ очень подозрительно относится к тому, куда все это идет»,— отметил он.

Екатерина Мур, Вашингтон