Министр обороны Ирана пригрозил США «серьезным ударом», если война в Газе продолжится

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мохаммад Реза Аштиани

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters Мохаммад Реза Аштиани

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани призвал США немедленно прекратить войну в секторе Газа, иначе по Соединенным Штатам нанесут «серьезный удар», передает иранское агентство Tasnim в соцсети X.

«Немедленно прекратите войну и обеспечьте прекращение огня, иначе по вам нанесут серьезный удар»,— говорится в заявлении главы Минобороны по поводу продолжающихся атак на сектор Газа.

28 октября иранский президент Эбрахим Раиси заявил, что Тегеран не будет следовать предостережениям США, которые настаивают на невмешательстве Ирана в войну между Израилем и палестинским движением «Хамас». Позднее он заявил, что действия Израиля «могут вынудить каждого принять меры». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что 90% бюджета «Хамаса» обеспечивает Иран.

3 ноября с заявлением по поводу ситуации в Газе выступил генсек поддерживаемого Ираном ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла. В нем он выразил солидарность с палестинцами и заявил, что «Хезболла» оттянула на себя «около трети ресурсов» израильской армии и «половину военно-морских сил». Госсекретарь США Энтони Блинкен в ответ подчеркнул, что США не допустят «открытия второго или третьего фронта» против Израиля со стороны Ливана, «Хезболлы» и Ирана.

Подробнее — в материале «США и "Хезболла" обменялись угрозами».

Эрдни Кагалтынов