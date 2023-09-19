Президент Ирана Раиси предложил посредничество для урегулирования на Украине

Президент Ирана Эбрахим Раиси на встрече на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) выступил против военного конфликта на Украине. Он также предложил посредничество страны в российско-украинских переговорах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Раиси сказал, что Иран «против войны на Украине, и точка», и предложил помочь положить конец конфликту. «Мы неоднократно заявляли, что готовы выступить посредником, чтобы добиться прекращения боевых действий между Российской Федерацией и Украиной»,— заверил он (цитата по Newsweek).

Иранский президент считает, что США, напротив, дестабилизируют ситуацию, поставляя Украине большие объемы военной помощи. «Почему такое рвение в поставках военной техники и получении долларовой суммы от этих поставок и продаж, вместо того чтобы энергично способствовать прекращению боевых действий и миру?» — задался он вопросом.

Как отмечает издание, Эбрахим Раиси удивил присутствующих на приеме в рамках начала ГА, заявив журналистам, что они могут процитировать его высказывания, что противоречит условиям приглашения на мероприятие. Он пояснил, что «стремится объяснить» свою позицию и дать «ответы на давние вопросы».

The Wall Street Journal писала, что Россия и Иран планируют построить совместный завод в Татарстане по производству боевых дронов, которые будут применять на Украине. По данным издания, на предприятии планируется выпускать быстрые и дальнобойные версии иранских БПЛА Shahed-136. Господин Раиси утверждает, что этому нет документальных подтверждений.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер