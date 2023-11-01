ГУР Минобороны Украины: беспилотники Bayraktar стали неэффективными на фронте

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последнее время сталкиваются с серьезными трудностями при применении беспилотников Bayraktar TB2 в ходе боевых действий, сообщил полковник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Владимир Валюх. По его словам, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) начали успешно справляться с БПЛА турецкого производства.

«Что касается TB2, я не хочу использовать слово "бесполезный", но сложно найти ситуации для их использования»,— сообщил господин Валюх в интервью изданию Defence News.

По его словам, различные подразделения ВСУ все равно продолжают использовать дроны турецкого производства на фронте, однако частота их применения и роль значительно Bayraktar существенно изменились. Представитель ГУР связал это прежде всего с возросшей эффективностью работы российских систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые успешно уничтожают и подавляют беспилотники подобного типа.

В июле Турция и Украина подписали меморандум о развитии совместного производства беспилотников. В том же месяце на Украине началось строительство предприятия по выпуску беспилотников Bayraktar. Халук Байрактар говорил, что рассчитывает начать производить Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci в стране в 2025 году. Турецкий производитель вложит в завод $100 млн.

2 октября гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар заявил, что рассматривает вопрос о передаче Украине модернизированных беспилотников Bayraktar Akincі, которые считаются самыми передовыми дронами этого производителя. Он уточнил, что для производства на Украине того или иного типа БПЛА нужно получить разрешение от правительства Турции.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов