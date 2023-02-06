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Коммерсантъ FM
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В Кремле прокомментировали публикацию WSJ о создании завода дронов в Елабуге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о появившейся в СМИ информации о предстоящем строительстве завода по производству иранских дронов в Елабуге. Он сказал, что у России есть целый ряд собственных программ по созданию БПЛА «для самых различных целей».

«Эти программы реализуются. Вы знаете, что недавно был перечень поручений президента принят, подписан и обнародован по развитию как раз области беспилотных летательных аппаратов. Поэтому у нас свои программы развития»,— заявил господин Песков журналистам.

31 декабря глава государства поручил правительству до 1 июня 2023 года утвердить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Ранее он говорил, что в России необходимо развивать эту отрасль, поскольку БПЛА — востребованы и эффективны.

5 февраля издание The Wall Street Journal написало, что Москва и Тегеран планируют построить совместный завод по производству боевых дронов, которые будут применяться в зоне спецоперации на Украине. По данным WSJ, за год завод, который расположится в Татарстане, сможет производить 6 тыс. беспилотников. На предприятии, по данным СМИ, намерены выпускать быстрые и дальнобойные версии иранских БПЛА Shahed-136. Издание заявило, что 5 января иранская делегация побывала в Елабуге, где осмотрела место, на котором хотят построить завод.

Дарья Эрозбек

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