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Коммерсантъ FM
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В Генштабе ВСУ рассказали о планах зимней атаки дронов на регионы России

Украина готовится к крупному зимнему наступлению беспилотников против России, сообщил украинский генерал Сергей Баранов изданию The Independent. Решение о массовых атаках с помощью БПЛА было принято, поскольку зимой проводить наземные операции сложнее из-за погодных условий.

Сергей Баранов

Сергей Баранов

Фото: Минобороны Украины

Сергей Баранов

Фото: Минобороны Украины

«Крым и приграничные районы России столкнутся с новыми воздушными бомбардировками»,— сообщил генерал.

В рамках украинского проекта «Армия дронов» Украина подготовила 10 тыс. операторов беспилотников. Также летом Киев закупил 200 тыс. беспилотных летательных аппаратов. В июле на территории Украины началось строительство завода по производству беспилотников Bayraktar турецкой авиастроительной компании Baykar.

По словам вице-премьер-министра Украины Михаила Федорова, на реализацию «Армии дронов» было собрано $325 млн из разных стран мир. Проект был анонсирован летом 2022 года на фоне российской военной операции. Он предполагает системную закупку дронов, их ремонт и оперативную замену беспилотников, которые используются для мониторинга и атак.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова

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