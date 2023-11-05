Что происходит после ввода войск России на Украину. День 620-й

По судостроительному заводу в Керчи Украина выпустила 15 крылатых ракет 4 ноября, заявили в Минобороны РФ. Одна попала в корабль. Зеленский может не поехать в Израиль с визитом из-за утечки данных, сообщает The Times of Israel. Как развиваются события — в трансляции «Ъ».

12:31. Село Гуево Курской области подверглось обстрелу со стороны Украины, сообщил в Telegram губернатор Роман Старовойт. В селе нет света и мобильной связи, никто из жителей не пострадал.

12:02. Украина готовится к крупному зимнему наступлению беспилотников против России, сообщил украинский генерал Сергей Баранов изданию The Independent.

11:50. Россияне стали вдвое меньше ездить в Европу на машине после запрета части стран ЕС пересекать границу на автомобиле с российскими номерами, следует из проанализированных РБК данных погранслужбы ФСБ. Но в Польшу и Норвегию россияне стали ездить чаще, чем год назад.

11:22. ВСУ нанесли ракетный удар по Скадовску в Херсонской области, разрушено здание мебельного магазина, никто не пострадал, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в Telegram.

10:59. Президент Украины Владимир Зеленский может отменить свой визит в Израиль из-за утечки информации о его приезде на израильском телеканале Channel 12. Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на неназванного украинского дипломата.

10:55. «Газпром» подает газ через Украину на ГИС «Суджа» в размере 40,2 млн кубометров по состоянию на 5 ноября.

10:46. В Киеве демонтировали советскую звезду со стелы в честь 60-летия Победы, сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

10:27. Бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович заявил в соцсетях, что на нем лежит ответственность за создание «иллюзии» о возможности быстрой победы Украины. Он решил «разрушить ее», чтобы Украина «выжила дальше».

10:26. Украина 4 ноября выпустила по судостроительному заводу имени Бутомы в Керчи 15 крылатых ракет, сообщило Минобороны РФ. 13 были сбиты. Одна из ракет попала в корабль, который находился на заводе.