Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что происходит после ввода войск России на Украину. День 620-й

Онлайн-трансляция «Ъ»: последние новости и заявления 5 ноября

По судостроительному заводу в Керчи Украина выпустила 15 крылатых ракет 4 ноября, заявили в Минобороны РФ. Одна попала в корабль. Зеленский может не поехать в Израиль с визитом из-за утечки данных, сообщает The Times of Israel. Как развиваются события — в трансляции «Ъ».

12:31. Село Гуево Курской области подверглось обстрелу со стороны Украины, сообщил в Telegram губернатор Роман Старовойт. В селе нет света и мобильной связи, никто из жителей не пострадал.

12:02. Украина готовится к крупному зимнему наступлению беспилотников против России, сообщил украинский генерал Сергей Баранов изданию The Independent.

11:50. Россияне стали вдвое меньше ездить в Европу на машине после запрета части стран ЕС пересекать границу на автомобиле с российскими номерами, следует из проанализированных РБК данных погранслужбы ФСБ. Но в Польшу и Норвегию россияне стали ездить чаще, чем год назад.

11:22. ВСУ нанесли ракетный удар по Скадовску в Херсонской области, разрушено здание мебельного магазина, никто не пострадал, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в Telegram.

10:59. Президент Украины Владимир Зеленский может отменить свой визит в Израиль из-за утечки информации о его приезде на израильском телеканале Channel 12. Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на неназванного украинского дипломата.

10:55. «Газпром» подает газ через Украину на ГИС «Суджа» в размере 40,2 млн кубометров по состоянию на 5 ноября.

10:46. В Киеве демонтировали советскую звезду со стелы в честь 60-летия Победы, сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

10:27. Бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович заявил в соцсетях, что на нем лежит ответственность за создание «иллюзии» о возможности быстрой победы Украины. Он решил «разрушить ее», чтобы Украина «выжила дальше».

10:26. Украина 4 ноября выпустила по судостроительному заводу имени Бутомы в Керчи 15 крылатых ракет, сообщило Минобороны РФ. 13 были сбиты. Одна из ракет попала в корабль, который находился на заводе.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 619-й

Читать далее

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...