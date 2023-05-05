Украина подготовила 10 тыс. операторов беспилотников

На Украине обучили 10 тыс. операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в рамках проекта «Армия дронов». Об этом сообщил вице-премьер Михаил Федоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

«Недавно мы закончили первую часть проекта обучения пилотов БПЛА, 10 тысяч пилотов обучили за это время»,— сказал господин Федоров в эфире телеканала «Рада» (цитата по «Страна.UA»). По его словам, на реализацию «Армии дронов» было собрано $325 млн из разных стран мир.

Украина анонсировала проект «Армия дронов» летом 2022 года на фоне российской военной операции. Он предполагает системную закупку дронов, их ремонт и оперативную замену. Беспилотники должны использоваться для мониторинга и атак. В январе 2023 года Михаил Федоров сообщал, что за семь месяцев военные законтрактовали 1,6 тыс. дронов на 3,3 млрд гривен (около $90 млн). В конце марта господин Федоров говорил, что к бою готовы три ударные роты БПЛА.

Олеся Павленко