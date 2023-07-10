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Коммерсантъ FM
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На Украине начали строить завод по производству беспилотников Bayraktar

На Украине началось строительство предприятия по производству беспилотников Bayraktar турецкой авиастроительной компании Baykar. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

«Если говорить о заводе Bayraktar, о котором уже пару лет идут разговоры на Украине, то по этому заводу начались строительные работы. По нему были переговоры, потом были остановки, скандалы. Этот завод начал строиться на деле, а не только на меморандумах»,— сказал Александр Камышин в эфире телеканала «Рада» (цитата по «РИА Новости»).

8 июля Турция и Украина подписали меморандум о развитии совместного производства беспилотников. Гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар говорил, что компания рассчитывает начать производить беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году.

О планах построить завод по производству ударных беспилотников Bayraktar на Украине заявил посол в Турции Василий Боднар в августе 2022 года. Площадь завода в Киевской области должна составить более 30 тыс. кв. м, на нем будут работать 300 украинских инженеров и техников. Место для строительства центра Bayraktar на Украине было согласовано в феврале этого года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее предупреждал, что совместный украинско-турецкий завод будет сразу «демилитаризован».

Подробнее о сотрудничестве Турции с Украиной — в материале «Турция играет на двух полях».

Анастасия Ларина

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