Арестович: я создал иллюзию о возможности быстрой победы Украины

Бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что на нем лежит ответственность за создание «иллюзии» о возможности быстрой победы Украины. Он решил «разрушить ее», чтобы Украина «выжила дальше». Так господин Арестович прокомментировал материал NBC News о том, что американские и европейские чиновники начали обсуждать с украинским правительством мирные переговоры с Россией.

«Значительная доля ответственности за веру рядового гражданина в нашу быструю и красивую победу лежит на мне лично. Но зато я не бегаю от этой ответственности. Я создал иллюзию в то время, чтобы мы выжили. Сегодня я ее разрушаю, чтобы мы выжили дальше»,— написал господин Арестович в Telegram.

По мнению бывшего советника офиса президента Украины, если Киев будет продолжать свою политику, то через полгода можно будет «забыть и о НАТО», речь будет идти только о «гарантиях без вступления». Через год господин Арестович ожидает, что вместо гарантий будут «очередные Минские соглашения под новым названием».

О дискуссии США и ЕС с Украиной по поводу переговоров с Россией NBC News сообщил 4 ноября. По данным телеканала, Украине предлагают некоторые гарантии безопасности НАТО даже без официального вступления в альянс. Обсуждения ведутся на фоне опасений американских и европейских чиновников о том, что конфликт зашел в тупик. Президент Украины Владимир Зеленский отрицает давление США и ЕС по этому вопросу.

Информация о переговорах появилась на фоне дискуссии в Киеве о ситуации на поле боя. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал статью, в которой заявил, что ситуация зашла в тупик и контрнаступление может трансформироваться в «позиционную войну» на годы, что измотает Украину. Владимир Зеленский не считает ситуацию патовой. Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что статья господина Залужного вызвала панику у руководства стран Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликт не зашел в тупик, РФ продолжает военную операцию и ее цели должны быть выполнены.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Украинский конфликт пошел не как по писаному».

Леонид Уварчев