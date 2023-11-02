Песков не согласился со словами Залужного о тупиковой ситуации в конфликте

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласен с главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным, что российско-украинский конфликт зашел в тупик. Он отметил, что военная операция продолжается. По мнению представителя Кремля, Киеву «абсурдно» говорить о победе на поле боя.

«Нет, он (конфликт.— "Ъ") не зашел в тупик. Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые ставились, должны быть выполнены»,— ответил господин Песков во время пресс-колла на вопрос «Ъ FM». «Киевскому режиму уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы киевского режима на поле боя — это абсурдно. И чем раньше киевский режим для себя это уяснит, тем скорее откроются какие-то другие перспективы»,— добавил пресс-секретарь президента.

Главком Украины написал о том, что конфликт с РФ «зашел в тупик», в своей статье для британского издания The Economist. По его мнению, ожидать прорывов от какой-либо из сторон не стоит. Господин Залужный считает, что конфликт на Украине переходит «в позиционную фазу», что является негативным сигналом для Украины. Главком ВСУ полагает, что властям страны неизбежно придется «расширить категории граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию». Также он назвал критическим фактором «превосходство России в авиации и средствах радиоэлектронной борьбы».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».